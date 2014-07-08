Квесты и велоэкскурсии познакомят москвичей с микрорайоном Беляево

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С 12 июля по 26 октября москвичей будут знакомить с микрорайоном Беляево в рамках культурного проекта "Беляево-квест. Маршруты московского концептуализма". Участники воркшопов, пешеходных экскурсий и велопрогулок узнают, чем примечателен спальный район, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Среди событий, которые пройдут в рамках проекта, – экскурсии по маршрутам художника-концептуалиста Дмитрия Пирогова, который жил и работал в Беляеве, квесты с помещением квартиры Пирогова, развивающие дворовые воркшопы, конкурсы на создание паблик-арта и текстовых граффити.

Лучшие "художники" получат шанс разрисовать дворы Беляева и фасады его домов.

Первоначально планировку микрорайона разрабатывал советский архитектор Яков Белопольский, однако затем Беляево застроили серийными многоэтажками, превратив его в обычную спальную зону. Первоначально планировку микрорайона разрабатывал советский архитектор Яков Белопольский, однако затем Беляево застроили серийными многоэтажками, превратив его в обычную спальную зону. Район, между тем, интересно богатым нематериальным наследием. К примеру, именно он сыграл важную роль в становлении московского концептуализма. В сентябре 1974 года здесь прошла "Бульдозерная выставка", которая позволила выйти из тени художникам, чье творчество было запрещено в СССР. В Беляеве жил и работал поэт и художник-концептуалист Дмитрий Пирогов. Несколько лет назад его коллекция была куплена Эрмитажем, а выставка – представлена в Венеции на биеннале.





12 июля в 13.00 гостей ждут на квесте "Живите в Москве" по мотивам биографических зарисовок Пирогова. Участникам нужно будет преодолеть городской лабиринт – отправиться в путешествие от Спиридоновки до Беляева.

26 июля в 13.00 состоится пешеходная экскурсия "Маршруты московского концептуализма". На той же прогулке 9 и 23 августа в 13.00 ждут любителей велосипедов. 20 сентября в то же время пешеходная экскурсия пройдет на английском языке.

40-летие "Бульдозерной выставки" отметят 15 сентября в 19.00. Пройдет развивающий воркшоп "Как стать современным художником". Участники освоят принципы современного искусства, изготовят коллективные инсталляции.

Игра "Беляево-Квет. Бульдозер" познакомит гостей проекта с местами исторической выставки - она проходила на пересечении улиц Островитянова и Профсоюзной. Старт – 27 сентября в 13.00.

4 октября в 13.00 москвичей и гостей столицы научат, как стать знаменитым художником. Участники воркшопа будут создавать объекты паблик-арта на территории яблоневого сада.

Финиширует проект 26 октября в 12.00. Будут подведены итоги конкурсных проектов, которые пройдут в его рамках в течение лета и осени.

На все события проекта необходимо предварительно регистрироваться. Сделать это, а также ознакомиться с подробным расписанием и описанием мероприятий можно здесь.