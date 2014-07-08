Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

08 июля 2014, 15:00

Квесты и велоэкскурсии познакомят москвичей с микрорайоном Беляево

культура Беляево микрорайоны квесты свежий воздух маршруты и гиды семейная и молодёжная политика

Фото: ИТАР-ТАСС

С 12 июля по 26 октября москвичей будут знакомить с микрорайоном Беляево в рамках культурного проекта "Беляево-квест. Маршруты московского концептуализма". Участники воркшопов, пешеходных экскурсий и велопрогулок узнают, чем примечателен спальный район, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Среди событий, которые пройдут в рамках проекта, – экскурсии по маршрутам художника-концептуалиста Дмитрия Пирогова, который жил и работал в Беляеве, квесты с помещением квартиры Пирогова, развивающие дворовые воркшопы, конкурсы на создание паблик-арта и текстовых граффити.

Лучшие "художники" получат шанс разрисовать дворы Беляева и фасады его домов.

Первоначально планировку микрорайона разрабатывал советский архитектор Яков Белопольский, однако затем Беляево застроили серийными многоэтажками, превратив его в обычную спальную зону.

Район, между тем, интересно богатым нематериальным наследием. К примеру, именно он сыграл важную роль в становлении московского концептуализма. В сентябре 1974 года здесь прошла "Бульдозерная выставка", которая позволила выйти из тени художникам, чье творчество было запрещено в СССР.

В Беляеве жил и работал поэт и художник-концептуалист Дмитрий Пирогов. Несколько лет назад его коллекция была куплена Эрмитажем, а выставка – представлена в Венеции на биеннале.


12 июля в 13.00 гостей ждут на квесте "Живите в Москве" по мотивам биографических зарисовок Пирогова. Участникам нужно будет преодолеть городской лабиринт – отправиться в путешествие от Спиридоновки до Беляева.

26 июля в 13.00 состоится пешеходная экскурсия "Маршруты московского концептуализма". На той же прогулке 9 и 23 августа в 13.00 ждут любителей велосипедов. 20 сентября в то же время пешеходная экскурсия пройдет на английском языке.

40-летие "Бульдозерной выставки" отметят 15 сентября в 19.00. Пройдет развивающий воркшоп "Как стать современным художником". Участники освоят принципы современного искусства, изготовят коллективные инсталляции.

Игра "Беляево-Квет. Бульдозер" познакомит гостей проекта с местами исторической выставки - она проходила на пересечении улиц Островитянова и Профсоюзной. Старт – 27 сентября в 13.00.

4 октября в 13.00 москвичей и гостей столицы научат, как стать знаменитым художником. Участники воркшопа будут создавать объекты паблик-арта на территории яблоневого сада.

Финиширует проект 26 октября в 12.00. Будут подведены итоги конкурсных проектов, которые пройдут в его рамках в течение лета и осени.

На все события проекта необходимо предварительно регистрироваться. Сделать это, а также ознакомиться с подробным расписанием и описанием мероприятий можно здесь.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать