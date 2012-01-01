Москвичи смогут бесплатно посмотреть кино под открытым небом в городских парках

Показы фильмов уже давно вышли за пределы московских кинотеатров. Игрой любимых актеров можно насладиться, сидя на удобном мешке на газоне или откинув спинку кресла автомобиля. Расскажем, где в столице можно посмотреть кино с комфортом под открытым небом.

Летний кинотеатр-лекторий на ВДНХ

В репертуаре здесь российское и зарубежное кино – боевики, комедии, драмы и фантастика. Зал на 288 мест выстроен в виде партера-амфитеатра, сиденья в нем без подлокотников и расположены ступенеобразно, чтобы не загораживать обзор другим посетителям. Уюта добавят подушки и пледы, если на улице вдруг похолодает. А чтобы не попасть под дождь, амфитеатр накрыт тентовой крышей.

Расписание публикуется на сайте площадки, там же можно зарегистрироваться на сеанс – процедура открывается за 48 часов до события. Показы проходят дважды в день с пятницы по воскресенье. Вход для всех зрителей бесплатный, а сам зал будет открыт до 8 сентября.

Адрес: проспект Мира, владение 199В (метро "ВДНХ" или "Ботанический сад").

Парк "Сокольники"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Летний зал сети "Москино" показывает свежие релизы, классику советского и мирового кино, а также фестивальные картины. Здесь обустроено 190 мест, также есть кафе.

В среднем цены варьируются от 450 до 550 рублей во все дни, кроме вторника, когда стоимость – 350 рублей. Купить билеты можно на сайте и в приложении "Москино". Сеансы здесь вечерние и ночные, кинотеатр работает с 19:00 до 02:00.

Адрес: парк "Сокольники", Митьковский проезд, 10 (метро "Сокольники").

Сад имени Баумана

Уличный экран здесь установлен неподалеку от исторической сцены "Ракушка". Зрители рассаживаются на лавочках и наслаждаются просмотром классики отечественного кино под открытым небом в тени деревьев.

Вход здесь свободный, но количество мест ограниченно. Расписание сеансов можно найти на сайте парка.

Адрес: Старая Басманная, 15А, строение 4 (метро "Красные Ворота", "Курская" или "Бауманская").

Парк Олимпийской деревни

В центральной части парка рядом с главным павильоном есть небольшой кинотеатр на 50 зрителей. Летом здесь показывают отечественное кино разных лет – в основном советскую классику. Главное, кинотеатр устроен так, что даже в солнечную погоду экран все равно будет хорошо видно.

Показы проходят по пятницам и субботам, за афишей можно следить в соцсетях парка и на сайте парка "Фили", в чьем ведомстве находится парк Олимпийской деревни. Вход для всех желающих свободный, никакой регистрации на сеансы не требуется.

Адрес: вход в парк находится на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Лобачевского (метро "Проспект Вернадского" и "Мичуринский проспект").

Парк "Ангарские пруды"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Показы здесь проходят в амфитеатре, рассчитанном на 300 мест. На большом экране с хорошим звуком показывают преимущественно отечественные художественные картины и документальное кино.

Чтобы занять места получше, лучше приходить заранее. Вход в кинотеатр свободный, однако у сеанса может быть возрастное ограничение. Расписание можно найти в соцсетях Лианозовского парка, в чьем ведомстве находятся "Ангарские пруды".

Адрес: улица Софьи Ковалевской, владение 1 (метро "Яхромская").

Измайловский парк

Бесплатные кинопоказы под открытым небом проходят здесь на эстраде "Солнечная". Как и во многих других столичных парках, здесь в репертуаре тоже преобладает старая добрая советская классика. Устроиться у экрана можно на скамейках или в шезлонгах.

Кино в Измайловском парке показывают три дня в неделю – с пятницы по воскресенье. Вход свободный, никакой регистрации не требуется. Расписание публикуется в соцсетях парка.

Адрес: Народный проспект, 17, корпус 1, строение 15 (ближе всего находится станция МЦК Соколиная Гора).

Кинопарк "Три вокзала. Депо"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Огромный экран находится на парковке одноименного гастроквартала. Места с наилучшим обзором могут занять 40 автомобилей, а в целом видно фильм с более чем 100 парковочных мест. Из гастромаркета до сеанса можно принести еду и напитки, а если не хочется идти самому, есть опция заказа прямо до автомобиля. Остается лишь настроить нужную FM-частоту и наслаждаться просмотром свежих российских и зарубежных фильмов.

Приезжать в кинопарк можно только на личных автомобилях, каршеринг и такси не пропустят. Сеансы бесплатные, но придется оплатить парковку – 100 рублей в час. Расписание можно найти на сайте гастроквартала.

Адрес: заезды на территорию автокинотеатра открыты со стороны Ольховской улицы и Ольховского тупика.