Нагиев, Галустян и Джим Керри: наши любимые кинодураки

Кадр из фильма "Эйс Вентура-2"

Первого апреля во всем мире отмечают День смеха (или дурака). Сегодня принято разыгрывать, вспоминать шутки, смотреть комедии и не поддаваться плохому настроению. Редакция m24.ru вспоминает артистов, чья слава и признание начались благодаря ролям героев, которые "немного не в себе".

Джим Керри

Этот любимец всех поклонников комедий успел сняться в четырнадцати картинах, прежде чем взялся за роль знаменитого Эйса Вентуры – чуть придурковатого защитника животных, диких и домашних. Он – гроза браконьеров, безжалостная машина для унижения всех мучителей братьев наших меньших. Герой, который абсолютно не прочь посмеяться и над окружающими, и над собой: чего стоит только его появление в балетной пачке в психиатрической лечебнице (где, кстати, он оказался по рабочим вопросам).

Вместе с тем Вентура – личность ранимая и глубоко чувствующая. Не сумев простить себя за гибель енота (во второй части фильма), он едет в Тибетский монастырь для восстановления душевного равновесия и обретения внутренней гармонии.

После этой работы Керри завалили предложениями снова побыть шутом. И он согласился, благодаря чему мы все увидели его в картинах "Тупой и еще тупее", "Маска", "Кабельщик", "Лжец, лжец", "Я, снова я и Ирэн", "Брюс Всемогущий". Слава одного из лучших современных комиков надежно закрепилась за артистом.

Кадр из фильма "Эйс Вентура-2"

Чарли Чаплин

Всемирно признанная икона актерского мастерства – Чарли Чаплин. Он был убежден: комедия – одно из главных направлений кинематографа и неоднократно доказывал это своими работами. С первого же своего фильма – "Зарабатывая на жизнь" – Чаплин влюбляет в себя публику. Он сыграл Джонни, пытающего отбить невесту у своего друга; и смешные драки и погони – важная составляющая этого черно-белого шедевра.

Затем он снялся в лентах "Детские автомобильные гонки", "Между двумя ливнями", "Нахальный джентльмен", "В клетке со львом" и многих, многих других. Его герои – неизменно дурачливые молодые люди, попадающие в массу нелепых ситуаций: сражаются с соперниками за сердце дамы, запирают себя в одном пространстве с царем зверей, оказываются на гоночном треке. Однако секрет триумфа Чаплина не только в умении смеяться над собой, но и в максимальной искренности и трогательности.

Кадр из фильма "В клетке со львом"

Бен Стиллер

Еще один актер, предоставляющий нам возможность и удовольствие наблюдать за очаровательными киношными дураками – Бен Стиллер. Он проснулся знаменитым после выхода на экраны фильма "Знакомство с родителями", где блистал в роли незадачливого Грега Факера, а его партнером стал сам Роберт де Ниро, перевоплотившийся в бывшего агента ЦРУ.

Несчастный Факер на своем примере показывает, чего не стоит делать и говорить во время смотрин у родителей невесты: любые его действия приводят к катастрофе, любое слово трактуется с самой неожиданной и невыгодной для него стороны. Под неловкую руку главного героя попадает урна с кремированным прахом, алтарь для свадебной церемонии, достается даже бедняге-коту, оказавшимся не в том месте не в то время – изнеженное животное некоторое время было вынуждено слоняться по улицам, и все по вине Грега (и где только был Эйс Вентура?).

Успех фильму был обеспечен, и его создатели решились на вторую часть – "Знакомство с Факерами". Стиллер также продолжил изображать на экране неуклюжих, но добродушных героев: "Дюплекс", "Ночь в музее" и другие.

Кадр из фильма "Знакомство с Факерами"

Роуэн Аткинсон

В 1990 году зрители увидели сериал "Мистер Бин", а исполнитель главной роли Роуэн Аткинсон стал настоящей звездой. Его герой – маленький нелепый человек с пакостными замашками – стал настолько популярным, что через семь лет сняли и полнометражный фильм. Интересно, что поклонники сериала даже не могли понять, кем работает этот персонаж, интрига раскрылась только в 1997-м. Оказалось, что Мистер Бин – смотритель в Лондонской Национальной галерее.

Его лучший (даже, пожалуй, единственный) друг – обычный плюшевый мишка, что только подчеркивает эксцентричность главного героя. В полнометражной версии он устраивает погромы, портит картины, но за невинный вид Мистера ему можно простить все. Эта роль стала визитной карточкой актера; соперничать с Бином может только агент Джонни Инглиш, воплощенный также Роуэном Аткинсоном.

Кадр из фильма "Мистер Бин"

Михаил Галустян

Карьера шоумена и юмориста Михаила Галустяна началась с его участия в команде КВН "Утомленные солнцем". Миша не боялся быть смешным, выходил на сцену в белых гольфиках с пионерским горном, а другая героиня – Гадя Петрович Хренова из сценки "Потерялася я" – превратилась в народную героиню. Трудно определить, что зацепило публику больше – странный диалог между "маленькой девочкой" и милицейским, или бородатый Галустян в веселом рыжем парике с косичками.

Поклонники российских комедий уверены, Галустян – обладатель редкого таланта воплощать на сцене и на съемках странных, но смешных героев, вспомнить хотя бы Бородача из "Наша Russia", Жорика Вартанова и других.

Актер поработал и со своим прославленным на весь мир коллегой Жераром Депардье – оба сыграли дебоширов и развратников Федора и Жору, второе "я" главных героев-шизофреников.

Сценка "Потерялася я"

Дмитрий Нагиев



С 1996 по 1998 год на российских экранах шел телесериал "Осторожно, модерн!", где главные роли достались Сергею Росту и Дмитрию Нагиеву, который вначале запомнился благодаря персонажу Николаю Рылову (старший лейтенант, психопат). Знаменитый прапорщик Задов, не уступающий Рылову по сумасбродству, появился позже, в 2001 году благодаря продолжению сериала. Нагиеву, который мог продемонстрировать весь свой творческий потенциал, с удовольствием преображался не только в мужские, но и в женские роли – студентки, медсестры, пожилой регистраторши.

Пожалуй, Задов не относится к числу тех соседей, с которыми хотелось бы каждый день встречаться на лестничной клетке – он неопрятен, иногда агрессивен, к тому же никогда не знаешь, чего от него ожидать, однако всегда весел, находчив и даже заботлив. Так, в одной из серий он спасает свою тещу от смерти, когда она подавилась конфетой.

Сейчас Нагиев – один из самых востребованных актеров нашей страны, он сыграл в "Каменской", "Мастере и Маргарите", "Кухне в Париже" и других картинах, включая комедийные: "Физрук", "Одной левой", "Самый лучший день". Однако того самого Задова зрители, кажется, не забудут никогда.