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29 августа 2015, 13:17

Происшествия

Пойманы подозреваемые в разбойном нападении на дом балерины Волочковой

Анастасия Волочкова. Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Столичные полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на дом балерины Анастасии Волочковой, сообщили m24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Поймать предполагаемых злоумышленников удалось в Тверской области. В настоящее время с ними проводят необходимые следственные действия. Также устанавливаются соучастники преступления.

Напомним, нападение произошло в апреле 2013 года. Неизвестные, проникнув в дом, избили и связали людей, работавших в особняке, после чего похитили ценные вещи и скрылись с места преступления.

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