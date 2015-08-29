Пойманы подозреваемые в разбойном нападении на дом балерины Волочковой

Анастасия Волочкова. Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Столичные полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на дом балерины Анастасии Волочковой, сообщили m24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Поймать предполагаемых злоумышленников удалось в Тверской области. В настоящее время с ними проводят необходимые следственные действия. Также устанавливаются соучастники преступления.

Напомним, нападение произошло в апреле 2013 года. Неизвестные, проникнув в дом, избили и связали людей, работавших в особняке, после чего похитили ценные вещи и скрылись с места преступления.