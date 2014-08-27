Два подпольных казино закрыли в подмосковном Видном

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В подмосковном городе Видное закрыли два подпольных казино, сообщает в среду, 27 августа, пресс-служба областной прокуратуры.

Игорные заведения находились в домах на Вокзальной улице и в Советском проезде. Всего полицейские изъяли около 40 компьютеров и один сервер. В настоящее время проводятся доследственные проверки.

Ранее M24.ru сообщало, что столичная прокуратура закрыла подпольное казино на Цветном бульваре. Администратора этого заведения приговорили к 1 году тюрьмы.

Кроме того, в начале месяца прокуратура закрыла казино на Тверской улице, где работали более 40 игровых автоматов.