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Происшествия

26 декабря 2014, 16:28

Дело о торговле девушками под предлогом "знакомства с лордом" направлено в суд

криминал следствие уголовные дела суды торговля людьми прокуроры

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Столичная прокуратура направила в суд дело о торговле девушками под предлогом "знакомства с английским лордом", сообщает пресс-служба ведомства.

Как установило следствие, обвиняемая – 21-летняя гражданка Молдовы – через соцсети предложила четверым девушкам участие в отборе для знакомства с английским лордом.

Одновременно фигурантка дела нашла клиента, готового заплатить 600 тысяч за сексуальную эксплуатацию девушек, в его роли выступил сотрудник правоохранительных органов.

В мае 2014 года обвиняемая назначила встречу и "конкурсанткам", и "клиенту" у метро "Площадь Ильича". Злоумышленница оставила девушек в зоне видимости и села в машину к "заказчику".

Уже в салоне авто она договорилась с "клиентом" о продаже двоих девушек за 300 тысяч рублей и об авансе за еще двоих в размере 100 тысяч рублей.

После получения денег обвиняемую задержали, теперь ей грозит до 10 лет колонии.

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