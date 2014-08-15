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Происшествия

15 августа 2014, 08:22

Задержаны две "клофелинщицы", укравшие более 300 тысяч рублей

криминал преступления грабежи

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские задержали двух женщин, подозреваемых в грабеже. Злоумышленницы ограбили квартиру, подмешав в напиток ее съемщика клофелин, сообщает агентство "Москва".

Преступление было совершено 8 августа. В правоохранительные органы обратился уроженец одного из государств Ближнего Востока. Он рассказал, что познакомился с двумя девушками в одном из ночных клубов в центре столицы, после чего пригласил их на съемную квартиру на Дмитровском шоссе.

Девушки подмешали в напиток потерпевшего психотропный препарат, дождались пока мужчина уснул, после чего ограбили квартиру. Общая сумма ущерба от их действий превысила 300 тысяч рублей.

Стражи порядка быстро вышли "на след" "клофелинщиц", и вскоре обе девушки были задержаны. Ими оказались две уроженки Ямало-Ненецкого автономного округа.

Возбуждено уголовное дело по статье "грабеж". Одна из задержанных находится под подпиской о невыезде, другая - под стражей.

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