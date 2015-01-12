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Происшествия

12 января 2015, 21:34

В СИЗО пытались передать пропитанные героином носки

криминал наркотики заключенные героин

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

В Можайске одному из заключенных в СИЗО №4 попытались передать носки, пропитанные героином, сообщает пресс-служба управления федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Московской области.

Гражданин Н. предъявил вещевую передачу на имя одного из заключенных, при ее досмотре инспектор обнаружил спрятанные запрещенные предметы. В частности, в посылке были найдены мужские носки, мысочная часть которых была предположительно пропитана героином.

Отметим, что похожий случай произошел в колонии-поселении №3 УФСИН России по Московской области. Там были задержаны двое граждан, которые пытались перебросить на территорию учреждения запрещенные предметы.

Молодые люди были доставлены в дежурную часть подразделения для проверки документов и установления их личностей. Впоследствии у одного из задержанных в кармане куртки был найден полиэтиленовый сверток с героином.

Изъятые предметы направлены на судебно-химическую экспертизу.

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