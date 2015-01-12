Неизвестный угрожал самосожжением у Вечного огня в Александровском саду

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Мужчина облил себя бензином и угрожал самосожжением на могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. На месте событий работали сотрудники экстренных служб города, сообщает Агентство "Москва".

Никаких требований неизвестный не выдвигал. Его быстро задержали. Подробности происшествия выясняются.

В правоохранительных органах корреспонденту M24.ru информацию о чрезвычайном происшествии прокомментировать отказались.

Отметим, что в августе прошлого года другой мужчина попытался совершить акт самосожжения у здания Верховного суда на Поварской улице. Он облил себя горючей жидкостью и поджег. Полицейские, которые вовремя подоспели на помощь, потушили пламя и вызвали скорую помощь.

Пострадавшего госпитализировали с ожогами 25-30 процентов поверхности тела.