Военнослужащего посадили на три года за хранение "спайсов"

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Военнослужащего-контрактника из столицы посадили на три года за хранение наркотиков. Он приобрел для личного употребления курительную смесь, которую у него изъяли при задержании, сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.

Речь идет о рядовом Орхане Аласкарове, который служил по контракту в войсковой части №6796. Летом этого года он купил "спайс" у неустановленного торговца наркотиками.

Действия Аласкарова квалифицировали по статье "Незаконное хранение наркотиков в крупном размере". Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Запрещенные курительные смеси в последнее время стали одним из самых популярных наркотиков в России. Преступления, связанные с незаконным оборотом спайсов, раскрываются практически ежедневно.

Так, 3 декабря на западе Москвы полицейские изъяли у мужчины 10 пакетиков с курительной смесью. Злоумышленник расфасовал наркотик в пакетики и планировал продать "спайсы".

Днем ранее на юго-востоке столицы у 37-летнего уроженца Рязанской области обнаружили 11 пакетиков с запрещенной курительной смесью.