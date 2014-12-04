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Происшествия

04 декабря 2014, 12:12

Военнослужащего посадили на три года за хранение "спайсов"

криминал суды преступления солдаты мо хранение наркотиков

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Военнослужащего-контрактника из столицы посадили на три года за хранение наркотиков. Он приобрел для личного употребления курительную смесь, которую у него изъяли при задержании, сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.

Речь идет о рядовом Орхане Аласкарове, который служил по контракту в войсковой части №6796. Летом этого года он купил "спайс" у неустановленного торговца наркотиками.

Действия Аласкарова квалифицировали по статье "Незаконное хранение наркотиков в крупном размере". Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

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Запрещенные курительные смеси в последнее время стали одним из самых популярных наркотиков в России. Преступления, связанные с незаконным оборотом спайсов, раскрываются практически ежедневно.

Так, 3 декабря на западе Москвы полицейские изъяли у мужчины 10 пакетиков с курительной смесью. Злоумышленник расфасовал наркотик в пакетики и планировал продать "спайсы".

Днем ранее на юго-востоке столицы у 37-летнего уроженца Рязанской области обнаружили 11 пакетиков с запрещенной курительной смесью.

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