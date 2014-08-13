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Происшествия

13 августа 2014, 09:46

Фигуранта "дела Сугробова" отпустили под домашний арест из СИЗО

коррупция следствие суды Денис Сугробов

Фото: ИТАР-ТАСС

Басманный суд Москвы изменил меру пресечения одному из фигурантов дела о провокации взятки сотрудниками антикоррупционного управления МВД. Мужчина отпущен из СИЗО под домашний арест, сообщает МИА "Россия сегодня".

Речь идет об оперативнике по особо важным делам Максиме Назарове, который пошел на сотрудничество со следственными органами. То есть согласился раскрыть детали преступлений, в которых принимал участие, взамен на смягчение наказания.

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Экс-глава антикоррупционного управления МВД России генерал Денис Сугробов и другие его экс-коллеги обвиняются в попытке подставить сотрудника ФСБ. В частности, они планировали выдать себя за бизнесменов и предложить взять их "под крышу" за 10 тысяч долларов в месяц. После этого участники предполагаемые преступной группы были временно освобождены от должностей.

Обвиняемым по этому делу, в частности, проходил заместитель Сугробова генерал Борис Колесников, который 16 июня покончил с собой во время допроса. Он попросил разрешения у следователя отлучиться в туалет, но по дороге туда выпрыгнул в окно.

В уголовном деле насчитывается несколько эпизодов, квалифицированных как "провокация взятки".

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