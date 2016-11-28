Жизнерадостная классика: венские музыканты дадут концерт в Москве

Концерт "Венское новогоднее чудо" ансамбля "Яношка"

Классические хиты в неожиданной обработке

Дата: 9 декабря, 19:00

Место: Большая Никитская ул., 13, Большой зал консерватории

Фото предоставлено организаторами

Ради чего идти: увидеть выступление талантливых музыкантов из Вены, которые представят классику в абсолютно новом, свежем обрамлении. В Москве артисты презентуют альбом Janoska Style, куда вошли такие жемчужины, как "Мефисто вальс" Ф. Листа, Adiós Nonino А. Пьяцоллы, Caprice No.24 Н. Паганини, фантазии из оперы Бизе "Кармен" и другие сочинения. Виолончелист Борислав Струлёв станет специальным гостем вечера.

Что еще: интересно, что коллектив состоит из родственников: три брата и шурин. Семейный оркестр берет за основу классические произведения, добавляет в них фольклорное и современное звучание, а также танцевальные элементы.

Заказать билеты и получить информацию о концертах можно на сайте.