Зеленый театр на ВДНХ откроется после реставрации 1 августа

Фото: m24.ru

Знаменитый Зеленый театр ВДНХ возобновит свою работу 1 августа. На новой сцене будет давать концерты музыканты разных направлений, сообщает пресс-служба выставки.

1, 2 и 3 августа главный выставочный центр России отметит свое 75-летие - на сцене Зеленого театра будет звучать живая музыка. Посещение бесплатное. Так, 1 августа посетителей ожидает классическая и джазовая программа, среди участников: симфонический оркестр "Русская филармония", Нино Катамадзе, "Дунаевский Orchestra" и Евгений Федоров.

2 августа в рок-концерте примут участие Борис Гребенщиков и группа "Аквариум", Евгений Маргулис и Максим Леонидов. Программа на 3 августа посвящена world music, в Зеленом театре выступят Петр Налич, Севара Назархан и группа "Мгзавреби". С подробной программой можно ознакомиться здесь.

Зелёный театр на ВДНХ

Зеленый театр - ровесник ВДНХ. На его сцене в разное время выступали Хор имени Пятницкого, джаз-ансамбль Леонида Утесова, Иосиф Кобзон. Зрительный зал под открытым небом вмещал до 5 тысяч человек. В последние десятилетия Зеленый театр был заброшен.

Отметим, что в ходе реставрации зданию вернут исторический цвет – "слоновой кости". По данным экспертов, которые провели технологическое исследование, изначально театр был окрашен именно в белый с оттенком желтого, а "зеленым" его прозвали из-за того, что он находится под открытым небом и в окружении большого количества деревьев. При этом специалисты обнаружили на здании не меньше шести слоев краски – как зеленых, так и желтых оттенков. Кроме того, у здания восстановят фасад и проведут работы в пространстве над трибунами.

Фото: dkn.mos.ru

Также к 1 августа должны завершить и первоочередные работы в павильонах "Украина" и "Космос". Планируется, что все здания центральной зоны встретят юбилей с отремонтированными фасадами.

Напомним, в честь юбилея Сергей Собянин предложил вернуть выставочному центру историческое название и "освежить" его территорию. 15 мая ВВЦ был переименован в ВДНХ. При этом территория ВДНХ увеличилась в два раза за счет Ботанического сада и Останкинского парка – там убрали заборы, разграничивающие места отдыха.

Вновь заработали 17 исторических фонтанов, территорию выставки освободили от большей части нецивилизованной торговли. Всего было ликвидировано порядка 300 различных незаконных строений.