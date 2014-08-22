Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

22 августа 2014, 16:48

Шоу, посвященное открытию Пятницкой улицы, пройдет в Москве

концерты реконструкция культура шоу пешеходные зоны художники артисты музыканты перформанс Пятницкая улица свежий воздух

Фото: М24

В эти выходные, 23 и 24 августа, в центре Москвы организуют праздничное шоу, посвященное открытию после реконструкции новой пешеходной зоны – Пятницкой улицы.

В субботу по улице "проплывет" красочный "Цветочный корабль", на борту которого будут находиться артисты уличного театра "Огненные люди", а также художники, танцоры, пластические актеры и диджеи. Все они примут участие в перформансах, которые будут показывать во время остановок корабля.

Ссылки по теме

Вдоль Пятницкой улицы разместят декорированные сцены. На них выступят музыканты со скрипками, кларнетами и саксофонами.

С 14.00 до 19.00 проведут последние отборочные игры городского турнира по пинг-понгу среди любителей. Суперфинал и торжественное награждение состоятся в воскресенье.

"В эти выходные Пятницкая улица, известная своими диковинными особняками и православными церквями, предстанет в своем новом обличье. После реконструкции количество полос движения автомобилей сократится вдвое, а освободившаяся территория достанется пешеходам", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

Шоу организовано в рамках фестиваля "Лучший город Земли", на котором в течение всего лета выступают артисты уличных театров, музыканты, художники, танцоры и литераторы. Акции проходят в парках и на пешеходных зонах.

Ранее сообщалось, что в ходе реконструкции проезжую часть Пятницкой улицы сузили почти вдвое, а тротуары напротив расширили до 6,5 метров. Кроме того, мостовую выложили гранитной плиткой, установили новые фонари и скамейки, протянули велодорожку и устроили 18 велопарковок.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать