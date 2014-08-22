Шоу, посвященное открытию Пятницкой улицы, пройдет в Москве

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В эти выходные, 23 и 24 августа, в центре Москвы организуют праздничное шоу, посвященное открытию после реконструкции новой пешеходной зоны – Пятницкой улицы.

В субботу по улице "проплывет" красочный "Цветочный корабль", на борту которого будут находиться артисты уличного театра "Огненные люди", а также художники, танцоры, пластические актеры и диджеи. Все они примут участие в перформансах, которые будут показывать во время остановок корабля.

Вдоль Пятницкой улицы разместят декорированные сцены. На них выступят музыканты со скрипками, кларнетами и саксофонами.

С 14.00 до 19.00 проведут последние отборочные игры городского турнира по пинг-понгу среди любителей. Суперфинал и торжественное награждение состоятся в воскресенье.

"В эти выходные Пятницкая улица, известная своими диковинными особняками и православными церквями, предстанет в своем новом обличье. После реконструкции количество полос движения автомобилей сократится вдвое, а освободившаяся территория достанется пешеходам", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

Шоу организовано в рамках фестиваля "Лучший город Земли", на котором в течение всего лета выступают артисты уличных театров, музыканты, художники, танцоры и литераторы. Акции проходят в парках и на пешеходных зонах.

Ранее сообщалось, что в ходе реконструкции проезжую часть Пятницкой улицы сузили почти вдвое, а тротуары напротив расширили до 6,5 метров. Кроме того, мостовую выложили гранитной плиткой, установили новые фонари и скамейки, протянули велодорожку и устроили 18 велопарковок.