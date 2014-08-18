Двойник Элвиса Пресли: "Меня часто спрашивают о раздвоении личности"

Элвис Пресли. Фото: elvis.com

В выходные мир отметил день памяти Элвиса Пресли. Фанаты "Короля" вновь собрались у его поместья в Грейсленде, второму по посещаемости месту в США после Белого дома. У звезд такого масштаба всегда есть большое количество двойников по всему миру. Россия - не исключение.

Мы поговорили с московским двойником Элвиса Александром Стафийчуком и узнали о клубах двойников звезд, популярных российских имитаторах, эпохе рокабилли, фанатизме и костюмах Элвиса Пресли.

Фото: Предоставлено Александром Стафийчуком

- Как давно работаешь Элвисом? С чего начинал?

- Элвисом я работаю уже лет 15, и началось все случайно. По образованию я скульптор, и поначалу работал в мастерской, а музыка была скорее дополнительным заработком. Сейчас все наоборот - леплю чаще для друзей. Я играл в рок-н-ролльной группе, и чтобы как-то завести народ, мы со сцены подражали Элвису, его коронным движениям. Тут нас заметила Котлярова Наталья, директор театра двойников "Созвездие". В 1990-м году в концертном зале "Россия" проходило шоу двойников, большой всероссийский конкурс. После него Котлярова и организовала свой театр. Она подсказала, как вести себя на сцене и как сшить костюм, чтобы стать Элвисом Пресли.

При этом я никогда особо не копировал движения Элвиса. Возможно, были какие-то автоматические движения, например, коронное виляние бедрами, которые отложились у меня в голове. Но специальным постановочным танцам я не обучался. Больше всего я делал упор на манеру пения, пытался скопировать его голос. А ведь у него было много своих фишек, по которым можно было узнать его голос, и я им всем обучался.

- Так что в итоге нужно уметь хорошему двойнику?

- Мне, по-хорошему, нужно и танец разучить, но я не заморачиваюсь. Мне нравится петь рок-н-ролл, нести эту музыку в массы. Я не то, чтобы вживаюсь в образ Элвиса, я больше отжигаю от души, завожусь, и это передается народу. Еще есть момент, когда поешь вживую, выкладываешься, главное – чтобы все было по-настоящему. Как-то раз я выступал в одном из парков, и там запретили выступать вживую, надо было петь под фанеру. Я впервые на сцене просто открывал рот, это было очень сложно, я не мог выложиться. На видеозаписи казалось, будто я вышел на сцену в первый раз - стоит "зеленый" парень и кривляется. После этого я смотрел, как люди выступают под фонограмму, и стал понимать, что это настоящий труд - им нужно выкладываться по полной, по-настоящему вжиться в образ.

- Как правильно войти в образ?

- Главное, что можно перенять в образе – это, конечно, костюм. Всего их у меня было шесть штук, сейчас я использую четыре. Первый костюм я нарисовал сам, хотя была возможность дать фотографии, чтобы его сшили по ним. Сейчас я заказываю костюмы на eBay, потому что там их проще и легче найти. В основном, они один-в-один те самые, в которых выступал король рок-н-ролла. Всего у него было около 300 костюмов, так что у меня есть куда расти.

Фото: Предоставлено Александром Стафийчуком

- Наверное надоедает один и тот же репертуар, тем более чужой. Сам пишешь песни?

- Когда я в образе Элвиса - нет. Я пишу поп-рок, такую инди-музыку, которая просто не подходит по формату.

- А как обстоят дела с конкурентами? Много двойников Элвиса выступает по Москве?

- В Москве, конечно, есть еще двойники Элвиса, и я с ними общаюсь, порой мы даже подкидываем друг другу работенку. Например, во время новогодних праздников в один вечер могут позвать выступать сразу в 10 мест. Но нас не так много – я лично знаю еще двоих. Согласись, что на Москву три Элвиса – не густо. Познакомились мы все на открытии центра "Вегас" на МКАД. Там перед открытием снимали рекламный ролик, и нас всех позвали. Мы провели на съемках всю ночь, а потом, когда я посмотрел ролик, увидел, что из отснятого видео осталась одна тысячная секунды. Вообще, имперсонатор Элвиса Пресли - это серьезная работа, но не у нас, а в США. Там это поставлено на производственный поток. Сейчас и у нас это все пошло поактивней, но раньше такого не было.

Когда я был еще совсем молод, в течение лет пяти подряд зависал в рокабильной тусовке, у нас был клуб "Рок-н-ролл паб". Там были люди с начесанными коконами, в набриолиненной одежде, тогда я выступал сольно. Что меня раньше очень поражало, так это то, что в клуб приезжало много хороших групп с Украины. Сейчас же в столице это все не особо развито. Взять хотя бы советскую рокабилли-группу "Мистер Твистер". Они взяли старые песни и поют их на рокабилльный мотив. У нас эта музыка уже отжила свое. Какого-то бума, как раньше, не чувствуется.

Фото: Предоставлено Александром Стафийчуком

- А как насчет двойников других звезд той эпохи. С ними ты пересекаешься?

- Да, мы часто работаем вместе. Если вечер посвящен середине XX века, то меня, например, почему-то любят видеть вместе с Мэрилин Монро. Там же могут быть и Лайза Минелли, и Барбара Стрейзанд, и Чарли Чаплин. Но дуэт Элвис-Монро нравится людям больше всего, ведь они не нуждаются в каком-то особом представлении. Если же я выйду с Лайзой Минелли, многие будут улыбаться, ведь им она вроде знакома, но вспомнить, что это за дама, они не смогут. Также мне хорошо работается с двойником Майкла Джексона, хоть это и звезда более позднего времени.

- С зарубежными звездами все понятно, а какие из российских звезд наиболее популярны?

- Самые распродаваемые – это Верка Сердючка и Алла Пугачева. Если я скажу, что в Москве Сердючек около тысячи, то я, наверно, преуменьшу. Лично я знаком с десятью из них. Причем работают они по всему миру - даже когда я в Турции отдыхал, видел афиши. А, например, с тем же Цоем не сталкивался. Наверно, и вправду с ним дела обстоят как в "Шапито-шоу" (музыкальная комедия Сергея Лобана - прим. ред.).

- Ну там все показано с печальной иронией. А в жизни артисты держаться друг за друга? Есть же фан-клубы Элвиса или его двойников. Ты в таком состоишь?

- Если ты имеешь ввиду реальный клуб со встречами и прочим, то нет. Я вот недавно вступил в группу "ВКонтакте". Вообще, настоящие фан-клубы там, в Америке, где люди поклоняются ему, как божеству, чуть ли не иконы ставят и молятся. Я не считаю себя ярым фанатом Элвиса. Да, мне нравится его творчество, но фанатизм - не мой случай. На телевидении меня часто спрашивают о раздвоении личности. Они, наверное, хотят, чтобы я сказал: "Да, я по ночам встаю, хожу по крышам и пою". Но увы...

- Фанатизмом не страдаешь, а любовь к коллекционированию есть?

- Разве что любовь к гитарам той эпохи, например, тем, на которых играл сам Элвис Пресли. У меня есть копия его акустической гитары, была и электрическая. Надо сказать, он играл на дорогих гитарах - от 3000 долларов, средний ценник - около 6000 долларов. Но если начал подражать, надо подражать во всем!

Дмитрий Кокоулин