Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

9 февраля, 16:45

Андрей Ли выступит в Powerhouse с новым альбомом техно-проекта Obgon

концерты техно Powerhouse Сергей Сабуров Андрей Ли

Андрей Ли. Фото: facebook.com/leeshanizm

13 февраля в клубе Dewar’s Powerhouse выступит автор и единственный участник техно-проекта Obgon Андрей Ли (техно-дуэт Interchain). Андрей представит лайв из материала, собранного за последние полгода.

Дебютный альбом Work вышел в январе, когда Андрей Ли находился в Берлине, поэтому московский лейбл Incompetence проведет вечеринку в честь релиза месяц спустя. Альбом Work был сделан очень быстро, с нуля - сырое, но отчетливое техно. Как говорят организаторы, "в музыке Ли есть не только топливо для танцпола, но и четко вырисованные сюрреалистические образы… дурман, накатывающий внезапно, после пинка под зад".

Живое выступление Obgon пройдет при поддержке: Sab или Сергей Сабуров (основатель лейбла Hyperboloid); диджей Karolina BNV; Gorbunov, Pugsley.

Начало – в 23.00, вход – от 300 рублей.

[html][/html]

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать