Андрей Ли выступит в Powerhouse с новым альбомом техно-проекта Obgon

Андрей Ли. Фото: facebook.com/leeshanizm

13 февраля в клубе Dewar’s Powerhouse выступит автор и единственный участник техно-проекта Obgon Андрей Ли (техно-дуэт Interchain). Андрей представит лайв из материала, собранного за последние полгода.

Дебютный альбом Work вышел в январе, когда Андрей Ли находился в Берлине, поэтому московский лейбл Incompetence проведет вечеринку в честь релиза месяц спустя. Альбом Work был сделан очень быстро, с нуля - сырое, но отчетливое техно. Как говорят организаторы, "в музыке Ли есть не только топливо для танцпола, но и четко вырисованные сюрреалистические образы… дурман, накатывающий внезапно, после пинка под зад".

Живое выступление Obgon пройдет при поддержке: Sab или Сергей Сабуров (основатель лейбла Hyperboloid); диджей Karolina BNV; Gorbunov, Pugsley.

Начало – в 23.00, вход – от 300 рублей.

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