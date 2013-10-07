Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября 2013, 17:47

Культура

Канадский певец Даниэль Лавуа представит в столице последний альбом

Даниэль Лавуа. Фото: mmdm.ru

19 октября в Доме музыки выступит знаменитый канадский музыкант и композитор Даниэль Лавуа, исполнитель роли священника Клода Фролло из мюзикла "Нотр-Дам де Пари". В рамках программы артист исполнит 11 лучших композиций со своего последнего альбома J'écoute la radio ("Я слушаю радио").

22-й студийный альбом певца и композитора является ретроспективой сорока лет творчества артиста. Идея создания альбома возникла, когда Даниэль случайно услышал одну из старых композиций в магазине, и понял, что недоволен старым звучанием.

"Теперь все 11 песен из разных периодов моей жизни звучат в одном стиле. В течение многих лет, исполняя их, я пытался найти окончательную форму. И нашел, - отмечает музыкант, - пересмотрев их по-новому, я заново открыл для себя многие композиции".

Мировую известность Лавуа получил благодаря композиции Belle, исполненной в знаменитом мюзикле в трио с Гару и Патриком Фьюри. Не менее известной работой певца является песня Ils s'aiment – лирическая история о первой любви в эпоху гражданской войны. Композиция была переведена на испанский, английский и португальский языки и продана числом более двух миллионов экземпляров.

Выступая в качестве композитора, Лавуа пишет музыку для Брюно Пельтье, Наташи Сан-Пьер, Лары Фабиан и других. Кроме того, исполнитель сотрудничает с мировыми звездами, например, со Стингом, снимается в кино и занимается благотворительностью.

Начало концерта - в 19.00, стоимость билетов - от 3000 рублей.

Сайты по теме


концерты Московский Дом музыки Канада Даниэль Лавуа

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика