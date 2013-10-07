Канадский певец Даниэль Лавуа представит в столице последний альбом

Даниэль Лавуа. Фото: mmdm.ru

19 октября в Доме музыки выступит знаменитый канадский музыкант и композитор Даниэль Лавуа, исполнитель роли священника Клода Фролло из мюзикла "Нотр-Дам де Пари". В рамках программы артист исполнит 11 лучших композиций со своего последнего альбома J'écoute la radio ("Я слушаю радио").

22-й студийный альбом певца и композитора является ретроспективой сорока лет творчества артиста. Идея создания альбома возникла, когда Даниэль случайно услышал одну из старых композиций в магазине, и понял, что недоволен старым звучанием.

"Теперь все 11 песен из разных периодов моей жизни звучат в одном стиле. В течение многих лет, исполняя их, я пытался найти окончательную форму. И нашел, - отмечает музыкант, - пересмотрев их по-новому, я заново открыл для себя многие композиции".

Мировую известность Лавуа получил благодаря композиции Belle, исполненной в знаменитом мюзикле в трио с Гару и Патриком Фьюри. Не менее известной работой певца является песня Ils s'aiment – лирическая история о первой любви в эпоху гражданской войны. Композиция была переведена на испанский, английский и португальский языки и продана числом более двух миллионов экземпляров.

Выступая в качестве композитора, Лавуа пишет музыку для Брюно Пельтье, Наташи Сан-Пьер, Лары Фабиан и других. Кроме того, исполнитель сотрудничает с мировыми звездами, например, со Стингом, снимается в кино и занимается благотворительностью.

Начало концерта - в 19.00, стоимость билетов - от 3000 рублей.