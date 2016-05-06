Ученики школ искусств и колледжей сыграют Моцарта и Вивальди

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Ученики московских школ искусств и колледжей дадут совместный концерт. Они сыграют произведения знаменитых композиторов, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Концерт получил название "Лавровая ветвь". Выступление молодых музыкантов смогут увидеть не только их родители и педагоги, но и все любители музыки.

Зрители услышат Моцарта, Вивальди, Шопена, Рахманинова, а также джаз и народную музыку.

В фойе пройдет выставка художественных работ учеников школ искусств и колледжей.

Концерт состоится 13 мая в Светлановском зале Дома музыки. Начало в 19:00, вход бесплатный.