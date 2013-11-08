Теплая погода позволила коммунальщикам столицы сэкономить на отоплении

Столичные коммунальщики экономят на отоплении около 30 миллионов рублей ежедневно из-за аномально теплой погоды. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.
Заммэра отметил, что коммунальные службы регулируют подачу тепла в дома в соответствии с температурой на улице. Аномально теплая погода, установившаяся в Москве с начала ноября чрезвычайно выгодна - город экономит около 30 миллионов рублей ежедневно на отоплении.
Ноябрь этого года уже поставил ряд температурных рекордов, а среда на этой неделе стала самым теплым днем месяца в столице за всю историю метеонаблюдений. Воздух прогрелся до 16,2 градусов, что полтора градуса превышает предыдущий рекорд, установленный в 2010 году.
Подобная погода позволяет экономить бюджетные средства, но невыгодна поставщикам тепла в столице.
Напомним, что октябрь этого года, напротив, был холодным. Среднесуточная температура воздуха в октябре составила всего 4,1 градуса, что несколько ниже климатической нормы.