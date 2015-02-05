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Культура

5 февраля, 17:47

На Берлинском кинофестивале покажут семь российских фильмов

кинофестивали Алексей Герман-младший кино

"Под электрическими облаками". Фото: berlinale.de

В столице Германии 5 февраля открывается 65-й Берлинский кинофестиваль, он же Берлинале. В разных программах представлено семь российских фильмов. За "Золотого медведя" в основном конкурсе будет бороться картина Алексея Германа-младшего "Под электрическими облаками", в ней снялись Чулпан Хаматова, Анастасия Мельникова и Мераб Нинидзе.

Также в рамках Берлинале покажут два российских кинодебюта: полнометражный фильм молодого режиссера Наталии Кудряшовой "Пионеры-герои" про поколение 30-летних россиян и картину Эллы Манжеевой "Чайки", снятую в Калмыкии.

Поборется за одну из наград кинофестиваля "Небесный верблюд" Юрия Фетинга с Виктором Сухоруковым в главной роли.

О современных подростках расскажет "14+" Андрея Зайцева. Также на Берлинале будут представлены короткометражки "Вышивальщица" Люси Матвеевой и "Почему банан огрызается" Светланы Разгуляевой. Последняя картина - анимационная.

Откроет фестиваль лента Изабель Койшет "Никому не нужна ночь" c Жюльет Бинош и Габриэлем Бирном, она также участвует в конкурсной программе. Со всеми фильмами, представленными на фестивале, можно ознакомиться здесь.

Фестиваль продлится до 15 февраля.

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Берлинский кинофестиваль проводится с 1951 года, он считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с фестивалями в Каннах и Венеции. В этом году он проходит в 65-й раз.

За время существования киносмотра в его рамках показывали такие советские и российские фильмы, как "Солнце" Александра Сокурова, "Долгая счастливая жизнь" Бориса Хлебникова, "Сто дней после детства" Сергея Соловьева. Главный приз фестиваля, "Золотого медведя", получили "Восхождение" Ларисы Шепитько (в 1977 году) и "Тема" Глеба Панфилова (в 1987).

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