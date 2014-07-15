Планетарий украсили знаком "Лучший реализованный проект года"

Фото: М24.ru

15 июля на фасаде Московского планетария торжественно разместили знак победителя конкурса "Лучший реализованный проект 2011 года в области инвестиций и строительства". Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Планетарий стал победителем в номинации "Объекты культуры, зрелищные и спортивные сооружения". Реставрация памятника архитектуры эпохи конструктивизма была приурочена к юбилею: в этом году планетарий отмечает свое 85-летие.

Фото: m24.ru/Анастасия Самсонова

Комплексной реконструкцией здания занимались ОАО "Моспроект-4" и ЗАО "СМУ-1М". Строителям нужно было вернуть силуэт планетария в городскую панораму, восстановить первоначальный облик здания, отреставрировав отдельные поврежденные фрагменты, расширение площадь, установить современную аппаратуру, обновить инженерное оборудование, построить автостоянки.

Сразу несколько задач удалось решить с помощью удачной идеи: историческое здание подняли на шесть метров над землей, добавив два надземных и два подземных этажа и таким образом увеличив площадь более чем в шесть раз, с 3 до 17 тысяч квадратных метров. На нижних уровнях постройки разместили новые зоны: малый звездный зал, интерактивный музей, 4D-кинотеатр. Главный вход в планетарий соединили с тротуаром пешеходным пандусом, под которым поместилась автостоянка.

По словам генерального директора Московского планетария Виталия Тимофеева, отреставрированное здание оценили не только специалисты строительной области, но и посетители. "С июня 2011 года планетарий посетило уже более трех миллионов человек. Этот объект отвечает запросам XXI века не только по уровню технической оснащенности, но и по разнообразию культурных и образовательных программ", - сказал Виталий Тимофеев.

Фото: M24.ru

Конкурс проводится в столице с 2000 года, чтобы поощрить создателей лучших зданий и привлечь внимание общественности к современным строительным технологиям. Отправить заявку на участие может любой из участников строительства. Торжественная церемония награждения с участием мэра проходит в Ледовом дворце "Айсберг", а на память объектам-победителям остаются специальные знаки.