Полицейских-инвалидов будут содержать виновники травм

Президент одобрил поправки в закон об инвалидной пенсии полицейским

Сотрудников полиции, получивших инвалидность, будут содержать виновники увечий, соответствующие поправки в закон "О полиции" опубликованы на портале правовой информации.

Размер компенсации исчисляется исходя из оклада, месячной надбавки за стаж службы и коэффициента, который зависит от степени инвалидности. Например, инвалид первой группы будет получать месячный оклад, а третьей – 0,3 оклада.

К примеру, оклад оперуполномоченного уголовного розыска составляет 40 тысяч рублей, а водителя – от 29 тысяч.

Согласно документу, виновник травм не будет сам платить пострадавшему, деньги с него потребуют в качестве возмещения в бюджет.