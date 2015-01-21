Названы десять худших интернет-паролей 2014 года

Фото: Юрий Смитюк
Компания SplashData опубликовала ежегодный список худших паролей года. Фирма проанализировала 3 миллиона паролей, выложенных в интернет в прошлом году, говорится на сайте компании.
Согласно статистике, в 2014 году наиболее популярным у взломщиком был пароль "123456", следующим в списке идет пароль "password". При этом оба пароля возглавляли аналогичный список год назад.
Помимо числовых последовательностей популярностью пользовались и спортивные термины, какие как "baseball" и "football", а также слова, относящиеся к спортивным командам - "yankees", "eagles", "steelers", "rangers", "lakers".
Список 10 наиболее часто взламываемых паролей 2014 года:
- 123456
- password
- 12345
- 12345678
- qwerty
- 234567890
- 1234
- baseball
- dragon
- football
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