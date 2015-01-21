Названы десять худших интернет-паролей 2014 года

Фото: Юрий Смитюк

Компания SplashData опубликовала ежегодный список худших паролей года. Фирма проанализировала 3 миллиона паролей, выложенных в интернет в прошлом году, говорится на сайте компании.

Согласно статистике, в 2014 году наиболее популярным у взломщиком был пароль "123456", следующим в списке идет пароль "password". При этом оба пароля возглавляли аналогичный список год назад.

Помимо числовых последовательностей популярностью пользовались и спортивные термины, какие как "baseball" и "football", а также слова, относящиеся к спортивным командам - "yankees", "eagles", "steelers", "rangers", "lakers".

Список 10 наиболее часто взламываемых паролей 2014 года:

123456

password

12345

12345678

qwerty

234567890

1234

baseball

dragon

football

Напомним, в августе стало известно, что более 500 миллионов адресов электронной почты взломали российские хакеры. Как рассказали в американской компании, которая занимается компьютерной безопасностью, одно из самых масштабных в истории интернета преступлений затронуло сотни тысяч сайтов.

Предполагается, что хакеры используют полученные данные для рассылки спама.