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Технологии

12 августа 2014, 16:33

"Билайн" и МГТС проведут бесплатный Wi-Fi в столичные вузы и общежития

интернет образование конкурсы Wi-Fi связь экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Фото: ИТАР-ТАСС

Операторы "Вымпелком" ("Билайн") и МГТС победили в аукционе на право предоставления бесплатного доступа к сети Wi-Fi в московских вузах и общежитиях, сообщает пресс-служба департамент города Москвы по конкурентной политике.

Беспроводной интернет должны проведести в 37 вузов и 145 общежитий столицы, доступ к Сети получат 85 тысяч студентов. При этом к одному роутеру смогут подключаться 15 человек.

Проводить Wi-Fi начнут уже в сентябре, завершится работа не позднее ноября 2016 года. На оснащение вузов и общежитий бесплатным Wi-Fi было предусмотрено 636 миллионов рублей. Однако в ходе конкурса сумма была снижена на 50,8 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что до мая 2014 года вузам выдавали субсидии для оснащения общежитий интернетом. Однако заявления подали в основном "технически продвинутые" учреждения - МГТУ имени Н.Э. Баумана, МАИ, МАТИ имени К.Э. Циолковского, Московский государственный лингвистический университет, МИИТ и другие. На проведение интернета им уже выделили 100 миллионов рублей.

Между тем, многие вузы не успели подать соответствующие заявки. Поэтому и был организован отдельный конкурс.

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Напомним, что 13 августа должно вступить в силу постановление правительства, вносящее поправки в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации". Согласно этому документу, пользователи интернета для выхода в сеть должны предъявлять документ, удостоверяющий личность.

Однако постановление правительства, запрещающее доступ в интернет анонимным пользователям, не повлияет на работу точек бесплатного доступа к Wi-Fi в общественных местах. Как сообщили М24.ru в пресс-службе департамента информационных технологий, запрет касается только пунктов коллективного доступа в Интернет, оборудованных персональными компьютерами.

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