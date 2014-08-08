Москвичи получат доступ к Wi-Fi с помощью SMS

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Пользоваться Wi-Fi в общественных местах Москвы можно будет, получив специальный код на мобильный. Документы, удостоверяющие личность пользователя, понадобятся лишь в редких случаях, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

"Если человек хочет воспользоваться сетью Wi-Fi, то он указывает номер своего мобильного телефона при входе в сеть, и тут же получает на этот номер код, который вписывает в запрос оператора на своем гаджете и - может пользоваться сетью Wi-Fi", - приводит слова Левина "Интерфакс".

По его словам, паспортные данные пользователя понадобятся лишь в том случае, если человек подключится к интернету в точках коллективного доступа, к примеру, в офисах "Почты России". Он отметил, что такая практика широко применяется в европейских странах.

Как ранее сообщило сетевое издание М24.ru, 13 августа должно вступить в силу постановление правительства, вносящее поправки в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации". Согласно этому документу, пользователи интернета для выхода в сеть должны предъявлять документ, удостоверяющий личность.