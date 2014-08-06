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Москва 24

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Технологии

06 августа 2014, 12:11

Банда хакеров из России взломала 500 млн адресов электронной почты

интернет хакеры взломы

"Утро": Российские хакеры взломали 500 млн адресов электронной почты

Более 500 миллионов адресов электронной почты взломали российские хакеры, сообщает телеканал "Москва 24". Как рассказали в американской компании, которая занимается компьютерной безопасностью, одно из самых масштабных в истории интернета преступлений затронуло сотни тысяч сайтов.

Предполагается, что хакеры используют полученные данные для рассылки спама.

Известно, что несколько молодых людей из небольшого города в южной части России создали сеть зараженных компьютеров, с помощью которой и взламывались аккаунты. Имена и адреса предполагаемых хакеров не сообщаются, эту информацию передадут в полицию.

По данным NY Times, мошенники украли также порядка 1,2 миллиарда имен пользователей и паролей американских пользователей кредитных карт. Всего хакеров около десяти человек, им по 20-30 лет, и они знают друг друга лично.

"Хакеры не ставили задачу атаковать именно американские компании. Они нападали на любой сайт, к которому получали доступ. И для них было неважно, входит эта компания в список Fortune 500 или ею пользовались всего несколько человек. Проблема в том, что эти сайты до сих пор подвержены опасности", - отметил представитель американской компании Hold Security.

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