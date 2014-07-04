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Технологии

04 июля 2014, 15:39

Обновленный "антипиратский" законопроект прошел в Думе второе чтение

интернет законы поправки антипиратский закон

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума одобрила во втором чтении поправки в "антипиратский" законопроект, расширяющие его применение, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поправки предполагают распространение ограничений доступа к сайтам, содержащих все виды контента, размещенного с нарушением авторских прав, за исключением фотографий. Так, предлагается ограничить доступ к порталам, через которые распространяются музыкальные и литературные произведения, прямые телевизионные трансляции, включая трансляции спортивных соревнований, а также компьютерный софт. Ранее ограничения касались только сайтов, через которые распространяются кинофильмы.

Как рассказал глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, проект закона, по сути, вернулся к варианту первого чтения, но с учетом следующих изменений, пишет "Интерфакс". Первое: вступление всех авторских смежных прав с 1 декабря 2014 года, а не с июля 2014 года, второе - законопроект не будет распространяться на сферу фотографии.

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Также Левин уточнил, что в обновленном варианте законопроекта у владельца сайта появилась возможность либо ограничить доступ к размещенной противоправной информации, либо ее удалить, тогда как согласно первой версии документа, владелец сайта мог лишь ограничить доступ

Кроме того, новая редакция "антипиратского" закона предполагает возможность наказания любого пользователя сети интернет за распространение "информации, необходимой для получения доступа" к контенту, размещенному с нарушением авторских прав.

Напомним, что "антипиратский" закон действует в России с августа 2013 года. Он предполагает блокировку операторами связи сайтов с пиратским контентом. Делается это через подачу заявления в Мосгорсуд. За исполнением решения следит Роскомнадзор.

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