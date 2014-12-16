Повышение ключевой ставки поможет сдержать курсы валют - эксперт

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Есть надежда, что если ключевая ставка Центрального Банка будет высокой, то это будет сдерживать курс иностранной валюты, заявил M24.ru экономист и финансовый омбудсмен РФ Павел Медведев.

Напомним, 16 декабря Центробанк России поднял ключевую ставку до 17% годовых. По данным ЦБ, это решение призвано ограничить существенно возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией.

Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Отметим, что последний раз ЦБ поднимал ключевую ставку 11 декабря с 9,5 до 10,5%.

"Курс рубля во многом зависит от состояния экономики, а экономика в большей степени зависит от действий правительства, чем от ЦБ", - пояснил омбудсмен.

По словам Медведева, при росте ключевой ставки уменьшится доступность кредитов для населения, так как будут повышаться кредитные ставки. "Я не советовал бы сейчас брать кредиты", - посоветовал экономист.

По мнению президента ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, тем, кто уже взял кредит, не стоит беспокоиться из-за повышения ставки. "Для тех, кто уже взял кредит, ставки не будут пересчитываться. Договоры уже подписаны, и ставки в них обычно фиксированы и не пересматриваются. Есть, конечно, исключения, но пункты в договорах о пересчете ставок невыгодны в первую очередь кредиторам, ведь они могут как вырасти, так и упасть", - отметил эксперт.

Инфляционные ожидания заложены на уровне более 17%, рассказал M24.ru директор института банковского дела ГУ ВШЭ Василий Солодков.

По словам Солодкова, при повышении ключевой ставки банки будут повышать и кредитные ставки. А это будет означать уменьшение потребности в кредите у населения. По его словам, при такой тенденции цены в магазинах будут только повышаться.

Денис Елаховский рассказал, чем грозит увеличение ключевой ставки ЦБ

Повышение ключевой ставки Центробанком - это пожарные и экстренные меры, считает экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Денис Елаховский.

Елаховский объяснил, что ключевая ставка – ставка, по которой ЦБ дает деньги коммерческим банкам, чтобы потом банки распоряжались этими средствами по своему усмотрению: выдача кредитов населению, а возможно, и махинации с курсами иностранных валют.

"Рубли, которые покупали коммерческие банки, чтобы затем купить на них доллары, будут дороже. Возможно, это привет к тому, что они станут брать намного меньше денег у ЦБ для этих целей", - сказал эксперт.

По мнению, Елаховского, Центробанк с поднятием ставки опоздал на несколько недель. "Возможно, будет полная остановка кредитования в экономике и подрыв перспектив в экономике на будущий год", - добавил экономист.

Если ставка в 17% сработает и удастся удержать курс рубля, то ЦБ пойдет на снижение ставки, пояснил Елаховский.