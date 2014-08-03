В Звенигороде женщина выпрыгнула из окна 9 этажа с сыном на руках

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В подмосковном Звенигороде погибла женщина, выпрыгнув из окна девятого этажа. На руках у нее был двухлетний ребенок, который с многочисленными повреждениями доставлен в больницу, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Трагедия произошла вечером 2 августа, около 23.00. Уроженка Таджикистана выпрыгнула из окна одного из домов по улице Радужная. Ей было 27 лет, двухлетний ребенок, которого она держала на руках, являлся ее сыном.

От полученных травм женщина скончалась на месте, мальчик доставлен в больницу. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Установлено, что женщина проживала в квартире с ребенком, мужем и родственниками. Две недели назад она уже пыталась выпрыгнуть из окна с сыном на руках, однако тогда родственники остановили ее.

Причины и обстоятельства трагедии выясняются. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.