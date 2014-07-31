Про искусство: москвичам расскажут о профессии куратора и художника

Фото: M24.ru
В четверг, 31 июля, в столице пройдет лекция "Выставочная деятельность: Различия и схожести между профессиями куратора и художника. Опыт Второй". Онлайн-трансляцию занятия можно будет посмотреть на M24.ru.
На ней художник, режиссер и участник международных выставок и кинофестивалей Дмитрий Венков поделится своим видением на профессии художника и куратора.
- Когда: 31 июля в 19:30
- Кто: Художник, куратор и автор текстов о современном искусстве Стас Шурипа
- О чем: о секретах профессии
- Кому смотреть: всем желающим
Начало - в 19.30. Запись лекции будет выложена на сайте.
Трансляция завершена.