Про искусство: москвичам расскажут о профессии куратора и художника

Фото: M24.ru

В четверг, 31 июля, в столице пройдет лекция "Выставочная деятельность: Различия и схожести между профессиями куратора и художника. Опыт Второй". Онлайн-трансляцию занятия можно будет посмотреть на M24.ru.

На ней художник, режиссер и участник международных выставок и кинофестивалей Дмитрий Венков поделится своим видением на профессии художника и куратора.

Когда : 31 июля в 19:30

: 31 июля в 19:30 Кто : Художник, куратор и автор текстов о современном искусстве Стас Шурипа

: Художник, куратор и автор текстов о современном искусстве Стас Шурипа О чем : о секретах профессии

: о секретах профессии Кому смотреть : всем желающим

Начало - в 19.30. Запись лекции будет выложена на сайте.

Трансляция завершена.