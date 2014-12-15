Войнов ударил жену по лицу и бил ее ногами - полиция США

Вячеслав Войнов. Фото: nhl.com

В понедельник в Лос-Анджелесе состоялось предварительное слушание по делу российского хоккеиста команды НХЛ "Лос-Анджелес Кингс" Вячеслава Войнова, обвиняемого в домашнем насилии, пишет The Washington Post.

По словам офицера полиции, выступавшего в суде, медики обнаружили над левым глазом супруги Войнова рваную рану, а также красные следы от пальцев на ее шее. Полицейский засвидетельствовал, что еще в больнице Марта Варламова дала показания и заявила, что муж ударил ее кулаком в лицо.

Ссора между супругами завязалась на вечеринке после очередной победы "Королей". Там он ударил Марту кулаком в лицо. После этого пара отправилась домой, где скандал перерос в драку.

Офицер, ссылаясь на слова потерпевшей, рассказал, что во время ссоры хоккеист несколько раз толкал ее. Рану около глаза она получила, когда Войнов толкнул ее на телевизор с плоским экраном. В больнице Варламовой наложили восемь швов. Протокол осмотра места происшествия также подтвердил, что кровь была в спальне, в том числе и на полу, где были видны следы рук.

Затем в ходе заседания выступил адвокат Войнова - Памела Маккей, представлявшая ранее интересы баскетболиста Коби Брайанта, обвинявшегося в изнасиловании. Она заметила, что Марта не в состоянии изъясняться на английском языке, однако полицейский заверил ее, что показания запечатлены на видео, где Марта жестами демонстрирует, куда муж ее бил, как душил и сколько раз пнул.

В итоге суд признал, что предоставленных доказательств достаточно для того, чтобы дальше вести процесс. Стороне защиты, просившей закрыть дело или признать действия Войнова незначительным проступком, было отказано.

Кроме того, прокурор Фрэнк Данник заявил, что у обвинения есть свидетельства, предполагающие, что домашнее насилие со стороны Войнова было и ранее.

Дело было передано для дальнейшего рассмотрения жюри присяжных. Слушание назначено на 29 декабря.