Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

12 декабря 2014, 18:23

Хакер заплатит 12 миллионов рублей за DDoS-атаки на сайты банков

хакеры уголовные дела суды приговоры

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Хорошевский суд Москвы вынес приговору хакеру, организовавшему несколько DDoS-атак на сайты российских банков. Мужчине дали 2,5 года условно и обязали выплатить 12 миллионов рублей потерпевшим, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Злоумышленник был задержан в июле этого года. Им оказался 19-летний студент из Тольятти. Мужчина не только атаковал сайты банков, но и взламывал сайты информационных агентств, а также популярные блогсервисы. Так, в числе потерпевших оказались "Хабрахабр", "Рутрекер" и "Фрилансим".

Хакер и его подельники требовали от владельцев ресурсов платить им за восстановление доступа к сайтам. Как правило, злоумышленники останавливались на сумме в тысячу долларов.

Ссылки по теме

Задержанному было предъявлено обвинение по статьям "Вымогательство" и "Создание и распространение вредоносных компьютерных программ".

Суд признал мужчину виновным и приговорил к условному сроку и крупному штрафу.

Напомним, в октябре этого года деятельность хакеров стала причиной громкого международного скандала. Злоумышленники запустили руку в карман одного из крупнейших банков США. 83 миллиона счетов в GP Morgan Chase оказались в распоряжении взломщиков.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать