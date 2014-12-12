Хакер заплатит 12 миллионов рублей за DDoS-атаки на сайты банков

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Хорошевский суд Москвы вынес приговору хакеру, организовавшему несколько DDoS-атак на сайты российских банков. Мужчине дали 2,5 года условно и обязали выплатить 12 миллионов рублей потерпевшим, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Злоумышленник был задержан в июле этого года. Им оказался 19-летний студент из Тольятти. Мужчина не только атаковал сайты банков, но и взламывал сайты информационных агентств, а также популярные блогсервисы. Так, в числе потерпевших оказались "Хабрахабр", "Рутрекер" и "Фрилансим".

Хакер и его подельники требовали от владельцев ресурсов платить им за восстановление доступа к сайтам. Как правило, злоумышленники останавливались на сумме в тысячу долларов.

Задержанному было предъявлено обвинение по статьям "Вымогательство" и "Создание и распространение вредоносных компьютерных программ".



Суд признал мужчину виновным и приговорил к условному сроку и крупному штрафу.

Напомним, в октябре этого года деятельность хакеров стала причиной громкого международного скандала. Злоумышленники запустили руку в карман одного из крупнейших банков США. 83 миллиона счетов в GP Morgan Chase оказались в распоряжении взломщиков.