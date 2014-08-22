В 2016 году рядом со стадионом "Динамо" построят гостиницу

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Во втором квартале 2016 года рядом с реконструированным стадионом "Динамо" планируется открыть гостиницу. Об этом Агентству "Москва" рассказала заместитель генерального директора управляющей компании "Динамо" Анастасия Помелова.

Отель почти на 300 номеров построят в рамках проекта городского квартала "Арена Парк". Помимо него и центрального стадиона "Динамо" ("ВТБ Арена парк"), который будет состоять из большой и малой спортивных арен, в квартале возведут жилые и офисные здания, апартаменты, штаб-квартиру и музей общества "Динамо", а также досугово-развлекательный комплекс и подземный паркинг.

Кроме того, на прилегающей территории предполагается построить спортивный парк "Динамо". На его территории расположится академия спорта "Динамо", в которую войдут две хоккейные площадки, гимнастический зал, залы для спортивных единоборств, игры в сквош, игровых видов спорта, фехтования, а также медико-восстановительный центр.

Каким будет отремонтированный стадион "Динамо"

Напомним, стадион "Динамо" был закрыт на реконструкцию в 2008 году. Первоначально его планировалось подготовить к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, но из списка принимающих арен его исключили. В итоге количество мест для зрителей было сокращено с 45 до 27 тысяч, а высота сооружения уменьшена на 12 метров.

А в конце мая управляющая компания "Динамо" поручила студентам Московской архитектурной школы разработать концепцию для территории между Ленинградским проспектом и стадионом "ВТБ Арена парк", а также проект бульвара рядом со спортивным комплексом. Открытие же самой арены намечено на 2017 год.