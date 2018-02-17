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Москва 24

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Город

17 февраля 2018, 13:27

Акция "Пульс города" в четвертый раз проходит в Москве

город общество медицина

В Москве проходит первая в этом году акция "Пульс города". По традиции москвичи бесплатно проверяют здоровье на одной из нескольких площадок с 12:00 до 20:00.


Акция "Пульс города" проходила трижды в прошлом году. За 2017 год 105 врачей осмотрели и проконсультировали более 2 тысяч горожан. В этом году москвичей ожидает не только базовое обследование, но и небольшой сюрприз. К врачам общей практики, которые проводят первичный осмотр и дают рекомендации, присоединились психологи.

Первая в этом году акция проходит на площадках масленичных гуляний, чтобы москвичи могли проверить здоровье, не прерывая прогулок и не отходя далеко от праздничных площадок.

Найти их можно на Тверской площади, возле дома № 13 по Новому Арбату, в павильоне "Купол" парка "Зарядье", а также в центре госуслуг "Мои документы" в ТРЦ "Афимолл Сити", библиотеке-медиацентре № 67 и на Сиреневом бульваре в Троицке.

Фото: Агентство "Москва"

В рамках акции в студии телеканала "Москва 24" работает профессиональный медицинский совет, который в режиме реального времени помогает врачам диагностических пунктов. В рамках четвертого этапа акции в прямой эфир выйдет руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун, а также руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян. Возможность задать вопрос будет у любого горожанина, который придет на один из шести мобильных диагностических пунктов.

Модерирует встречу и координирует коллег главный врач городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова Алексей Свет.

В 2017 году акция "Пульс города" помогла 2 тысячам москвичей пройти осмотр и получить рекомендации врачей общей практики. Восемь экстренных случаев было выявлено во время предыдущих акций. Прием населения вели 105 врачей общей практики и профильных специалистов, а в составе медицинского совета в студии канала Москва 24 работали 25 экспертов, главных врачей и главных внештатных специалистов департамента здравоохранения.

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