Москвичам рассказали, в каких парках можно арендовать плавучие беседки и электрокатамараны

Устойчивая теплая погода придет в столицу в грядущие выходные, сообщили эксперты. В связи с этим во многих парках можно прокатиться на катамаранах. Куда отправиться 16–17 мая – в материале Москвы 24.

Возвращение жары

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В выходные, 16 и 17 мая, в Москве ожидается по-настоящему летняя погода. Как сообщила Москве 24 ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова, в ночь на субботу осадков не ожидается, однако днем местами возможен небольшой кратковременный дождь, но вероятность его невелика. Ночная температура в Москве окажется достаточно высокой – 13–15 градусов, дневная составит 20–22. Ветер будет южным, 3–8 метров в секунду.



Татьяна Позднякова ведущий специалист "Метеоновостей" В воскресенье погода будет примерно такой же: переменная облачность, местами кратковременный дождь (как в ночное, так и в дневное время). Ночь окажется теплее предыдущей – 14–16 градусов, дневная температура – плюс 23–25.

Эксперт добавила, что день ото дня будет становиться все теплее. Например, во вторник ожидается больше 25 градусов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве вовсе предупредили об аномальной жаре до 32 градусов тепла. В связи с этим жителям города порекомендовали находиться в тени, следить за питьевым режимом и носить головные уборы из натуральных материалов. Особенно важно соблюдать требования пожарной безопасности.

Синоптики также назвали грядущую аномальную жару субтропическим теплом.





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" На следующей неделе усилится похожее влияние западного "крыла" сибирского антициклона. Москвичей ждут солнечные, сухие и очень теплые деньки.

Ночные и утренние показатели температуры составят от 14 до 17 градусов, а к середине дня воздух прогреется до 26–29. Это на 10 градусов теплее нормы для конца мая и даже на 4–5 градусов выше климатической нормы середины лета.

Водные прогулки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сезон водных прогулок уже открылся в московских парках. Например, прокат двух- и четырехместных катамаранов доступен в Парке Горького на Голицынском пруду. Во время такого отдыха можно полюбоваться старинным "Островом танца", вокруг которого получится увидеть водоплавающих птиц. В темное время суток водоем подсвечивается, что создает романтичную атмосферу. Прокат доступен для посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00.

На ВДНХ можно заглянуть на лодочную станцию "Алые паруса". На 3-м Каменском пруду получится взять в аренду водные велосипеды и лодки, что поможет увидеть с воды фонтан "Золотой колос". В будни прокат открыт с 11:00 до 22:00, по выходным – с 10:00 до 22:00.

Новые пятиместные электрокатамараны с двигателем и плавучие беседки появились и на Круглом пруду в Измайловском парке. Водные беседки вмещают до 7 человек и укомплектованы мягкой мебелью. В будни прокат открыт с 11:00 до 21:00, в выходные и праздники – до 22:00.

В усадьбе Воронцово в этом сезоне можно покататься в свадебной лодке с праздничным декором для фотосессий. Посетителям также доступны обычные весельные лодки и четырехместный электрический катамаран. Отправившись на водную прогулку, гости смогут полюбоваться набережной с плакучими ивами и старинными флигелями дворянской усадьбы. По вечерам получится насладиться живой музыкой и диджей-сетами, которые проходят на противоположном берегу. Пункт проката находится на восточном берегу Большого Воронцовского пруда и принимает гостей в будни с 11:00 до 21:00, а в выходные и праздничные дни – до 22:00.

Две лодочные станции – на Верхнем и Среднем прудах – открываются для посетителей в музее-заповеднике "Царицыно". Гостям доступна аренда весельных лодок и катамаранов. На Верхнем пруду по предварительной записи также возможна поездка на электромоторной лодке с аудиогидом. Если прогулка будет проходить в этой локации, то у гостей парка будет возможность увидеть Большой дворец и парковые павильоны, а если на Среднем пруду – светомузыкальный фонтан. Оба проката доступны ежедневно с 10:00 до 20:00.

Лодочная станция в Лианозовском парке открылась у каскадного водопада. Водный маршрут позволяет посмотреть на фонтан с нового ракурса, понаблюдать за белыми лебедями и проплыть под мостом влюбленных. Прокат доступен для посетителей ежедневно с 11:00 до 21:00.

Большой Графский пруд в парке "Радуга" тоже открыт для водных прогулок. Маршрут позволяет полюбоваться видами на лесной массив около Московского гуманитарного университета. Прокат лодок и катамаранов открыт по будням с 11:00 до 21:00, а в выходные дни – до 22:00.

В свою очередь, лодочная станция на Шибаевском пруду в парке "Кузьминки" обновила ассортимент водного транспорта к летнему сезону. Парк пополнили пятиместными электрокатамаранами и плавучими беседками на семь человек. Водные прогулки доступны ежедневно с 10:00 до 21:00.