Москвичам рассказали, в каких парках можно арендовать плавучие беседки и электрокатамараны

Устойчивая теплая погода придет в столицу в грядущие выходные, сообщили эксперты. В связи с этим во многих парках можно прокатиться на катамаранах. Куда отправиться 16–17 мая – в материале Москвы 24.
Возвращение жары
В выходные, 16 и 17 мая, в Москве ожидается по-настоящему летняя погода. Как сообщила Москве 24 ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова, в ночь на субботу осадков не ожидается, однако днем местами возможен небольшой кратковременный дождь, но вероятность его невелика. Ночная температура в Москве окажется достаточно высокой – 13–15 градусов, дневная составит 20–22. Ветер будет южным, 3–8 метров в секунду.
Эксперт добавила, что день ото дня будет становиться все теплее. Например, во вторник ожидается больше 25 градусов.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве вовсе предупредили об аномальной жаре до 32 градусов тепла. В связи с этим жителям города порекомендовали находиться в тени, следить за питьевым режимом и носить головные уборы из натуральных материалов. Особенно важно соблюдать требования пожарной безопасности.
Синоптики также назвали грядущую аномальную жару субтропическим теплом.
Ночные и утренние показатели температуры составят от 14 до 17 градусов, а к середине дня воздух прогреется до 26–29. Это на 10 градусов теплее нормы для конца мая и даже на 4–5 градусов выше климатической нормы середины лета.
Водные прогулки
Сезон водных прогулок уже открылся в московских парках. Например, прокат двух- и четырехместных катамаранов доступен в Парке Горького на Голицынском пруду. Во время такого отдыха можно полюбоваться старинным "Островом танца", вокруг которого получится увидеть водоплавающих птиц. В темное время суток водоем подсвечивается, что создает романтичную атмосферу. Прокат доступен для посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00.
На ВДНХ можно заглянуть на лодочную станцию "Алые паруса". На 3-м Каменском пруду получится взять в аренду водные велосипеды и лодки, что поможет увидеть с воды фонтан "Золотой колос". В будни прокат открыт с 11:00 до 22:00, по выходным – с 10:00 до 22:00.
Новые пятиместные электрокатамараны с двигателем и плавучие беседки появились и на Круглом пруду в Измайловском парке. Водные беседки вмещают до 7 человек и укомплектованы мягкой мебелью. В будни прокат открыт с 11:00 до 21:00, в выходные и праздники – до 22:00.
В усадьбе Воронцово в этом сезоне можно покататься в свадебной лодке с праздничным декором для фотосессий. Посетителям также доступны обычные весельные лодки и четырехместный электрический катамаран. Отправившись на водную прогулку, гости смогут полюбоваться набережной с плакучими ивами и старинными флигелями дворянской усадьбы. По вечерам получится насладиться живой музыкой и диджей-сетами, которые проходят на противоположном берегу. Пункт проката находится на восточном берегу Большого Воронцовского пруда и принимает гостей в будни с 11:00 до 21:00, а в выходные и праздничные дни – до 22:00.
Две лодочные станции – на Верхнем и Среднем прудах – открываются для посетителей в музее-заповеднике "Царицыно". Гостям доступна аренда весельных лодок и катамаранов. На Верхнем пруду по предварительной записи также возможна поездка на электромоторной лодке с аудиогидом. Если прогулка будет проходить в этой локации, то у гостей парка будет возможность увидеть Большой дворец и парковые павильоны, а если на Среднем пруду – светомузыкальный фонтан. Оба проката доступны ежедневно с 10:00 до 20:00.
Лодочная станция в Лианозовском парке открылась у каскадного водопада. Водный маршрут позволяет посмотреть на фонтан с нового ракурса, понаблюдать за белыми лебедями и проплыть под мостом влюбленных. Прокат доступен для посетителей ежедневно с 11:00 до 21:00.
Большой Графский пруд в парке "Радуга" тоже открыт для водных прогулок. Маршрут позволяет полюбоваться видами на лесной массив около Московского гуманитарного университета. Прокат лодок и катамаранов открыт по будням с 11:00 до 21:00, а в выходные дни – до 22:00.
В свою очередь, лодочная станция на Шибаевском пруду в парке "Кузьминки" обновила ассортимент водного транспорта к летнему сезону. Парк пополнили пятиместными электрокатамаранами и плавучими беседками на семь человек. Водные прогулки доступны ежедневно с 10:00 до 21:00.