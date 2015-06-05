Воскресенье от М24.ru и 2do2go: футбол, страхи и документальные фильмы

Фото: ТАСС/Сергей Карпов
В воскресенье, 7 июня, в Москве можно помочь больным детям, познакомиться с миром акул, а также провести химические опыты и избавиться от страхов. Подробнее – в материале сетевого издания M24.ru и интерактивной афиши 2do2go.
09.00
Смотрим документальны фильмы
В кинотеатре "Формула Кино Горизонт", в летнем кинотеатре в "Музеоне" и в Центре документального кино состоятся показы в рамках Beat Film Festival – фестиваля преимущественно документального кино. Посетители увидят восемнадцать картин документального жанра. После просмотра все желающие смогут пообщаться с режиссерами.
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Цена: 400 рублей
10.00
Помогаем больным детям
В рамках благотворительного чемпионата мира "Арт-футбол" состоится 16 матчей и столько же концертов, на которых артисты-футболисты исполнят свои лучшие хиты. Все собранные деньги будут направлены на лечение больных детей. В турнире принимают участие 13 сборных со всего мира.
Фото: art-football.ru
Цена: от 100 рублей
10.00
Избавляемся от страхов
Настоящий "Ужас! Ужас!" поселился в Дарвиновском музее. Здесь проходит выставка, которая посвящена одним из самых распространенных фобий – боязни различных насекомых. Многие люди испытывают страх при мысли о пауках, тараканах, гусеницах. При этом совсем не каждый может объяснить причину. Выставка "Ужас! Ужас!" поможет разобраться, какие страхи действительно имеют основания, а какие беспочвенны.
Фото: ТАСС/Людмила Пахомова
Цена: от 250 рублей
11.00
Изучаем подводный мир
Изначально выставка "Об акулах и человечестве" была представлена в Океанографическом музее в Монако. Сейчас выставка проходит в Москве, а в дальнейшем она появится в Национальном музее Пекина. На выставке посетители смогут увидеть работы в различных жанрах, таких, как живопись, инсталляция, скульптура, фотография и видео, документальное кино и поэзия.
Фото: ekaterina-foundation.ru
Цена: от 100
12.00
Любуемся снимками животных
На фестивале "Любимцы" в Центральном доме художника посетители смогут увидеть более трехсот снимков, на которых запечатлены домашние питомцы – собаки и кошки. Помимо просмотра фото, на фестивале гости смогут посетить семинары и мастер-классы по уходу за домашним любимцем.
Фото: ТАСС/Антон Буценко
Цена: 600 рублей
12.00
Получаем дозу адреналина
Лабиринт ужасов готовит для посетителей не просто комнату страха, а настоящие кошмары – гости должны будут найти выход из запутанных коридоров и тупиков, где их будут поджидать ловушки, тени и зловещие шорохи.
Фото: M24.ru/Юлия Накошная
Цена: от 500 рублей