Спортивную тренировку проведут в парке "Таганский"

Фото: М24

День государственного флага России отметят в парке "Таганский" 22 августа. Посетителей ждет спортивная тренировка, которую проведет олимпийская чемпионка по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта Александра Федорива.

Для детей организуют спортивные соревнования и игры в футбол, фрисби, настольный теннис.

"Также в программе - создание арт-объекта силами посетителей парка. Каждый пришедший внесет свою лепту, а точнее привяжет ленточку на подготовленную конструкцию, которая станет одним большим российский флагом", - сообщили в столичном департаменте культуры.

В течение дня в парке будут выступать музыканты из оркестра.

Мероприятия начнутся в 18.00 и завершатся в 21.00. Вход свободный.