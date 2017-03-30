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30 марта 2017, 11:50

Экономика

Пенсионный фонд выпустил мобильное приложение

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Пенсионный фонд России выпустил мобильное приложение, сообщает пресс-служба ведомства.

С его помощью можно проверить свой лицевой счет, перечисление страховых взносов работодателем, записаться на прием, заказать необходимые документы и многое другое.

Авторизация в приложении производится с помощью четырехзначного пин-кода. При первом входе пользователю также нужно будет подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг.

Пользователи приложения могут подтвердить упрощенную или стандартную учетную запись в офисах Почты России, Ростелекома или клиентских службах ПФР. После этого вход в приложение будет осуществляться только через пин-код.

В пресс-службе ведомства добавили, что Пенсионный фонд – первая государственная организация, реализовавшая авторизацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) с помощью пин-кода.

Индексация пенсий

Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пенсии для неработающих пенсионеров будут автоматически проиндексированы на 0,38 процента с 1 апреля. Топилин добавил, что Пенсионный фонд уже приступил к перерасчету выплат.


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