На Керченской переправе запустили электронную очередь

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На Керченской переправе заработала электронная очередь. Терминалы по выдаче талонов установлены на площадке со стороны полуострова Крым, в дальнейшем планируется установить их на каждой из сторон переправы, сообщает Минтранс.

Новая схема организации очереди выглядит так: водители въезжают на площадку, получают талон с номером, где указано время заезда и номер автомобиля, и ждут приглашения для переезда на следующую площадку.

В дальнейшем планируется создать сайт, на котором можно будет забронировать себе место в очереди. Когда именно это нововведение будет реализовано, пока не известно.

Напомним, что выехать из Крыма также можно на поезде. 19 июля стартовала продажа билетов на прямой пассажирский поезд №562 по маршруту Москва - Симферополь через железнодорожные станции Краснодар и Ростов-на-Дону и далее через Керченскую переправу. 1 августа первый состав совершил рейс в Симферополь.

Помимо билета на поезд пассажирам необходимо приобрести талон на перевозку на пароме. Купить его можно как вместе с билетом на поезд, так и отдельно, но только при наличии билета и по месту его оформления. Стоимость проезда в плацкартном вагоне составит 3 910 рублей, в купейном - 6 340.

Что касается переправы, то из-за обилия желающих отдохнуть в Крыму, перед переправой с каждой стороны (и с материковой части и с полуострова) сформировались огромные заторы.