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Ж/Д и вокзалы

24 июля 2014, 18:24

С августа во Владимир начнут ходить экспрессы повышенной комфортности

электрички поезда билеты Владимир ж/д и вокзалы

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Поезда повышенной комфортности "Экспресс" будут ходить из Москвы во Владимир по субботам со 2 августа 2014 года, сообщает пресс-служба Центральной ППК.

Электричка будет отправляться с Курского вокзала в 07.25 утра и прибывать во Владимир в 10.05. Поезд будет останавливаться в Павловском посаде, Орехово и Петушках. Продажа билетов начинается 24 июля.

Также со 2 августа компания обновляет подвижной состав на ежедневном экспрессном маршруте Владимир – Москва отправлением из Владимира в 7.50 и Москва – Владимир отправлением в 18.06. К услугам пассажиров будет новый электропоезд повышенной комфортности ЭД4МК-0453.

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Ранее издание M24.ru сообщало, что московские региональные электрички преобразят за счет старых пригородных экспрессов. В вагоны, где сейчас располагаются скамейки на трех пассажиров, вмонтируют комфортные двух- или трехместные кресла из экспрессов 10-летней давности. Таким образом, повысится класс поездов, они также станут экспрессами.

Будут модернизированы 175 вагонов. Их улучшат за счет демонтажа сидений из 208 вагонов старых экспрессов. В пресс-службе ЦППК добавили, что модернизированные вагоны нынешних электричек будут выглядеть, как комфортабельные экспрессы 1 категории 7000-й нумерации: там удобные кресла, система кондиционирования, охрана.

Модернизировать будут пассажирские салоны и тамбуры вагонов электропоездов серии ЭД4М, а также серий ЭД4МК и ЭД4МКМ - это обычные электрички, как правило, зеленого или красного цвета. На все работы планируется потратить порядка 480 млн рублей.

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