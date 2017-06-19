Столкновение поездов на Курском вокзале: что известно

Фото: скрин с видео телеканала "Москва 24"

Днем 19 июня два поезда столкнулись у Курского вокзала. Три человека пострадали, одного из них госпитализировали. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Все, что известно об аварии, читайте в материале m24.ru.

Что произошло

В первых сообщениях говорилось о столкновении двух поездов в районе Курского вокзала на улице Земляной Вал. Позднее выяснились подробности: в 14:38 при отправлении электрички № 6325 сообщением Нахабино – Щербинка с Курского вокзала два вагона сошли с рельсов. Из-за этого они наклонились в сторону поезда "Стриж", следующего из Нижнего Новгорода, и на малом ходу поезда столкнулись.

Очевидец рассказала: после происшествия объявлялось, что все поезда Курско-Рижского и Горьковского направлений могут задержать примерно на два часа. На месте было очень много людей. По громкой связи каждые 5–10 минут предупреждали о технической неисправности.



Три человека обратились в медпункт вокзала, одного из них госпитализировали. Всего в электричке находились 250 пассажиров, а в экспрессе "Стриж" – более трехсот. Оба поезда получили серьезные повреждения. Для устранения последствий ЧП на место прибыли два восстановительных поезда.

Причины аварии

Причиной инцидента, по предварительным данным, стал отказ стрелки. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем причинение крупного ущерба. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Для координации на месте ЧП создали оперативный штаб.

Транспортная ситуация

После аварии началась разработка временной схемы движения поездов. В ЦППК уточнили, что движение электричек на участке Дмитровская ‒ Царицыно Курско-Рижского направления временно приостановлено. Поезда, следующие с Белорусского направления на Курское, идут только до Белорусского вокзала.



"Мосгортранс" запустил 17 бесплатных автобусов: с интервалом в 15 минут они начали курсировать от Курского вокзала до станции "Площадь Ильича", от метро "Рязанский проспект" до Нижегородской улицы, 52 (к платформе Калитники). Дополнительный транспорт отправили по маршруту № 289 "Платформа Москворечье – Метро "Царицыно".

Из-за ЧП задерживаются три поезда дальнего следования и 30 электричек. Пассажирам, которые не могут уехать после аварии, начали раздавать бутылки с питьевой водой, сообщает ТАСС.

Пассажиров поезда № 708 "Стриж" Москва – Нижний Новгород отправлением в 15:40 и № 732 "Ласточка" Москва – Нижний Новгород отправлением в 16:35 доставят с Курского вокзала сдвоенным составом поезда "Ласточка".

Движение пригородных поездов осуществляется по временной схеме. Внесены корректировки в график электричек Рижского, Белорусского, Савеловского и Курского направлений МЖД: они следуют с увеличенным интервалом.