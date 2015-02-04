Электрички Москва-Тула не отменяются - ЦППК

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Электрички в Тульской области не отменялись, в том числе и прямой маршрут Москва-Тула, сообщил M24.ru пресс-секретарь "Центральной пригородной пассажирской компанией" (ЦППК) Илья Черняев.

"Электрички в Туле как ходили, так и продолжают ходить. Что касается соглашения с регионом, то контракт находится в рабочей стадии обсуждения. Так мы со всеми регионами работаем. Они предоставляют объем перевозок, который им нужен, а мы даем им смету. И сейчас, в диалоге, мы договариваемся, как жить дальше. Это обычная процедура, происходит в начале каждого года", - заявил Черняев.

Ранее сообщалось, что в Тульской области отменено железнодорожного сообщение пригородными поездами - электричками. Это произошло после того, как местное правительство расторгло соглашение с "Центральной пригородной пассажирской компанией", которая осуществляет перевозку пассажиров в регионе

При этом новый договор с ЦППК власти региона заключать не торопятся, сообщил глава области Владимир Груздев на оперативном совещании в облправительстве. "Подписывать соглашение будем тогда, когда убедимся в его необходимости", - приводит слова Груздева "Интерфакс".

Напомним, с 1 февраля отменены электрички в Псковской и Вологодской областях, частично - в Кировской, Тверской, Нижегородской и Тамбовской областях, а также в Забайкальском крае. Под вопросом остается отмена пригородных электричек в Ленинградской области и Ставропольском крае.

Кроме того, как сообщало сетевое издание M24.ru, электрички между Москвой и городом Гагарин Смоленской области будут отменены с 16 февраля. Это единственный маршрут, связывавший пригородными поездами - электричками, Москву и Смоленскую область напрямую.

Отметим, что с 2011 года региональный заказ на пригородные железнодорожные перевозки формируют субъекты РФ.

В конце января 2014 президент РЖД Владимир Якунин сообщил, что корпорация предложила властям регионов, задолжавших РЖД за пригородные пассажирские перевозки, реструктурировать подтвержденные долги. По словам главы РЖД, в 2014 году регионы выплатили компании 8,7 миллиардов рублей вместо положенных 15. Возникновение долга директор РЖД объяснил тем, что стоимость билета не окупает затраты на перевозку пассажиров.