Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

31 января 2015, 14:28

Ремейк фильма "А зори здесь тихие..." выйдет в прокат 30 апреля

экранизации съемки кино

Новую экранизацию "А зори здесь тихие" покажут 30 апреля

В Москве завершаются съемки новой экранизации повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие…" Об этом сообщает телеканал "Москва 24".
Картина режиссера Рената Давлетьярова будет представлена в марте на 96-м Российском международном кинорынке, который пройдет со 2 по 6 марта, а в широкий прокат выйдет 30 апреля, к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По словам продюсеров проекта, фильм уже практически смонтирован, впереди еще озвучание, работа с музыкой и цветокоррекция. В субботу и воскресенье пройдут последние съемочные дни.

Ссылки по теме

Напомним, съемки фильма начались в июле 2014 года. Первые съемочные дни прошли в Подмосковье, а потом работа переместилась в Карелию.

Фильм продюсирует Владислав Ряшин и Ренат Давлетьяров, который также стал режиссером картины. Создатели фильма надеются "дать новую жизнь повести Бориса Васильева". Зрителям сюжет повести знаком по советской картине 1972 года "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого.

Главные роли в новом фильме исполняют Петр Федоров, Анастасия Микульчина, Евгения Малахова, Дарья Мороз, Виктор Проскурин, Алексей Барабаш и другие артисты.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать