Ремейк фильма "А зори здесь тихие..." выйдет в прокат 30 апреля

Новую экранизацию "А зори здесь тихие" покажут 30 апреля

В Москве завершаются съемки новой экранизации повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие…" Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Картина режиссера Рената Давлетьярова будет представлена в марте на 96-м Российском международном кинорынке, который пройдет со 2 по 6 марта, а в широкий прокат выйдет 30 апреля, к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По словам продюсеров проекта, фильм уже практически смонтирован, впереди еще озвучание, работа с музыкой и цветокоррекция. В субботу и воскресенье пройдут последние съемочные дни.

Напомним, съемки фильма начались в июле 2014 года. Первые съемочные дни прошли в Подмосковье, а потом работа переместилась в Карелию.

Фильм продюсирует Владислав Ряшин и Ренат Давлетьяров, который также стал режиссером картины. Создатели фильма надеются "дать новую жизнь повести Бориса Васильева". Зрителям сюжет повести знаком по советской картине 1972 года "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого.

Главные роли в новом фильме исполняют Петр Федоров, Анастасия Микульчина, Евгения Малахова, Дарья Мороз, Виктор Проскурин, Алексей Барабаш и другие артисты.