За крещенским купанием можно будет наблюдать онлайн

"Утро": В столице организуют видеотрансляции с мест крещенских купаний

Наблюдать за крещенским купанием в столице можно будет в режиме онлайн. Видеотрансляции с мест, где организуют купели, будет доступна на сайте “Окно в город”. Об этом M24.ru сообщила представитель департамента информационных технологий (ДИТ) Елена Новикова. Власти планируют транслировать изображение с городских камер, выходящих на проруби и купели. По данным московского управления МЧС, всего в городе будет организовано 55 купелей, в трансляцию попадут 5 -10 из них.

“На портале “Окно в город” мы уберем рубрику “Рождественские ярмарки”, так как они закрылись, и на ее месте сделаем трансляцию “Крещенские купания”, - рассказала Елена Новикова. - Сотрудники департамента сейчас подбирают камеры, которые смотрят на площадки, где будут организованы купели, и разворачивают их в подходящие стороны”. По ее словам, специалисты уже определили камеры, которые выходят на водоемы в парке "Покровское-Стрешнево", в Строгинской пойме и водохранилище в Войковском районе. “Сейчас мы ищем и другие площадки, где можно будет организовать трансляцию, всего планируется охватить 5-10 мест”, - отметила Новикова.

Городская система видеонаблюдения включает в общей сложности порядка 140 тысяч камер. Сервис “Окно в город” использует те камеры, которые уже есть в городе. По словам Новиковой, в этом есть сложность: не так много камер смотрят на водоемы. Она отметила, что, к сожалению, на Площади Революции - единственном месте, где в Центральном округе можно будет окунуться в специальные дубовые купели, на данные момент подходящей камеры нет. “Если этот вопрос не решится, то площадка не войдет в трансляцию”, - пояснила она.

Cервис "Окно в город" Cервис "Окно в город" был запущен в декабре прошлого года. С его помощью москвичи смогли оценить загруженность городских катков, рождественских ярмарок, пешеходных зон и музеев. Сервис дает доступ к системе городских камер видеонаблюдения. Подключиться к трансляции может любой пользователь интернета. При этом поворачивать камеру и пользоваться зумом пользователи не могут, эти возможности есть только у правоохранительных органов и городских служб.



По данным столичного МЧС, в этом году в Москве будет организовано 55 точек для купания. "Купели на водоемах будут огорожены на расстоянии 20-50 метров. Вдоль ограждений будет растянута лента и будут стоять сотрудники полиции”, - рассказал M24.ru главный госинспектор по маломерным судам столичного управления МЧС Владимир Волков

Отметим, что в Центральном округе можно будет окунуться только в деревянные бочки, которые поставят на Площади Революции. В акватории Новоспасского и Екатерининского прудов купаться будет запрещено, так как вода в них не соответствует санитарным нормам.

По словам Волкова, мобильные купели в бочках и небольших надувных бассейнах будут организованы около монастырей, где нет подходящих водоемов. По данным Gismeteo, в Москве в ночь на 19 января температура ориентировочно будет составлять около семи градусов мороза. По словам представителя МЧС, из-за того, что на улице стоит теплая погода, на большинстве водоемов будет организовано купание с берега, а там, где толщина льда позволит выходить на него, будут положены настилы из дерева. “На лед одновременно будет разрешено выходить 5-10 купающимся, не более. Все будет зависеть от конкретного водоема и толщины льда на нем”, - добавил Волков.

Муниципальный депутат района Дорогомилово Зоя Шаргатова отметила, что лучше делать видеотрансляцию издалека, чтобы не было крупных планов, потому что это может не понравиться тем, кто решит окунутся в ледяную воду. “Я купалась в Крещение несколько раз, - отметила Шаргатова. - Это очень личное действие. В момент купания человек далеко не всегда выглядит красивым. Ныряние в воду - это и стресс, и шок, а когда вылезаешь из воды, наоборот, приходит ощущение эйфории и теплоты. Для многих это очень интимные ощущения”. По словам депутата, участвовать в купаниях в Крещение интереснее, чем смотреть на них.

“Погружение в ледяную воду - провокация для организма. К этому процессу нужно относиться серьезно, - считает член комиссии Мосгордумы по здравоохранению, главный врач московской клинической больницы № 57 Ирина Назарова. - Прежде чем залезать в воду зимой, лучше пройти осмотр у терапевта и получить у него разрешение. У купающегося не должно быть нарушений артериального давления, сердечного ритма, легочных и хронических заболеваний”. По словам врача, к нырянию в ледяную воду нужно подходить постепенно: попробовать сначала дома принять ледяной душ и понять, как организм переносит охлаждение.

Анастасия Мальцева