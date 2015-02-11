Новые очистные сооружения помогут двум миллионам москвичей

Завершен первый этап реконструкции Курьяновских очистных сооружений

Реконструкция Курьяновских очистных сооружений позволила в два раза сократить вредные выбросы. Кроме того, количество жалоб от проживающих поблизости москвичей уменьшилось в 10 раз. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра результатов первого этапа реконструкции очистных сооружений.

"В 2012 году мы приняли решение о радикальной реконструкции первого блока станции. Сегодня он практически заново построен. Все отстойники были закрыты специальными крышками, а количество выбросов и жалоб уменьшилось", – отметил мэр Москвы.

По словам гендиректора АО "Мосводоканал" Александра Пономаренко, первый блок уже был введен в эксплуатацию, а сейчас из работы вывели наиболее вредные объекты с выбросами сероводорода. Кроме того, новые устройства по очистке ила позволят сократить загрязнение на 90%.

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Курьяновские очистные сооружения занимают территорию 160 гектаров на юго-востоке Москвы. Сооружения состоят из трех блоков. Фактический среднесуточный приток сточных вод – 1,7 миллиона кубометров в сутки.

Комплексная модернизация очистных сооружений ведется с 2006 года. Так, в 2009-м была введена в эксплуатацию ТЭС на биогазе, обеспечивающая половину потребностей станции в электроэнергии. Кроме того, в 2011-м был построен снегосплавный пункт, а в 2012-м введена в эксплуатацию система ультрафиолетового обеззараживания сточных вод.

В ходе реконструкции первого блока очистных сооружений рабочие восстановили бетонные конструкции. Также там установили современное технологическое оборудование из России и Германии. Реконструкция позволила повысить качество очистки воды и обновить основные конструкции, обеспечив их надежную работу в течение следующих 50 лет.

При этом важнейшей задачей реконструкции очистных сооружений стало устранение неприятных запахов. Для этого перекрыли основные источники запаха – первичные отстойники сточных вод, подводящие каналы и приемные камеры. В общей сложности было перекрыто 34 первичных отстойника. При этом там впервые применили оригинальную разработка российских инженеров – плоские плавающие перекрытия. Они более компактны и экономичны в использовании.

Ведущий инженер Курьяновской станции очистных сооружений Владимир Мухин рассказал, что качество очистки воды после реконструкции заметно улучшится, в первую очередь за счет удаления из воды соединений азота и фосфора. Эти соединения провоцируют рост сине-зеленых водорослей, которые поглощают кислород, приводят к "цветению" водоемов и гибели рыбы.

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Добавим, на 2015 год запланированы работы по реконструкции второго блока и других объектов Курьяновских очистных сооружений.

На данный момент в Москве работают Курьяновские, Люберецкие, Южнобутовские и Зеленоградские очистные сооружения. На них проходят очистку все хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды, поступающие в городскую систему канализации.