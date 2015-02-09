Москвичи готовы к раздельному сбору мусора - Кульбачевский

Фото: M24.ru

Эксперименты, проведенные департаментом природопользования и охраны окружающей среды, показали, что москвичи уже сейчас готовы к раздельному сбору мусора, сообщил руководитель ведомства Антон Кульбачевский.

Он напомнил, что эксперименты проводились в Замоскворецком и Таганском районах. "Там мы достигли показателей в 40% по раздельному сбору мусора", - передает слова главы департамента "Интерфакс".

По словам Кульбачевского, эксперимент показал, что при небольших затратах можно раздельно собирать мусор и прививать москвичам эту полезную привычку. Он отметил, что основной проблемой остаются твердые бытовые отходы, которые сложнее перерабатывать.

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что департамент природопользования планирует к лету создать интерактивную карту пунктов раздельного сбора мусора. Она будет доступна москвичам на портале открытых данных.

Как рассказал Антон Кульбачевский, в каждом районе должно быть по два-три таких пункта. По его словам, город уже выбрал подрядчиков по сбору и утилизации мусора для большинства округов столицы. Эти компании определят адреса пунктов уже к началу марта и предоставят информацию в ведомство.

По данным Центра экологических инициатив, в Москве сейчас работают 24 пункта приема раздельного мусора.

Ежегодный прирост объемов образования отходов в мегаполисе составляет 3-4 %. При этом доля переработки - примерно 0,5%. 85-87% мусора захоранивают, на мусоросжигательные заводы поступает порядка 14,5% отходов. Когда в городе будет организован раздельный сбор мусора, в идеале переработать можно будет 56% из него.