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Экология

03 сентября 2014, 18:07

После закрытия "Эколога" опасный мусор отправят на заводы Подмосковья

экология свалки мусор отходы парки и пешеходные зоны переработка мусора мусоросжигательные заводы Эколог

Фото: M24.ru/ Юлия Иванко

После остановки завода "Эколог", закрытого 2 сентября, мусор будут отправлять на другие предприятия Московской области. Об этом сообщил в среду руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский.

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По словам Кульбачевского, весь объем отходов, которые сжигались на "Экологе", отправят на мусоросжигательные заводы в Подмосковье. Коммерческие договоры "Эколога" перезаключены с другими предприятиями, расположенными за пределами города, поэтому обострения санитарно-экологической ситуации опасаться не стоит.

Названия объектов, которые заменят закрытый завод, в департаменте пока не сообщают, но подчеркивают, что выбранные предприятия соответствуют современным требованиям к переработке отходов.

Ранее предполагалось перенести нагрузку "Эколога" на мусороперерабатывающий завод в промзоне Руднево и в Воскресенск, однако от этих планов власти отказались.

Ветеринарно-санитарный завод "Эколог", расположенный в районе Некрасовка на юго-востоке столицы, специализировался на уничтожении биологических и медицинских отходов. Ежегодно на заводе сжигали около тысячи тонн мусора: в том числе трупы животных, просроченную мясную и рыбную продукцию. Решение о закрытии предприятия власти приняли по просьбам местных жителей: горожане собрали более 10 тысяч подписей за ликвидацию завода.

Также инициативная группа жителей попросила мэра Собянина разобраться с экологической ситуацией в районе, где помимо завода находилась крупная свалка. За последние 15 лет сюда свозили строительные отходы со всей столицы. Мэр пообещал, что на месте мусорного полигона построят спортивно-рекреационную зону. Как сообщило в среду Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента природопользования, ликвидация свалки и очистка территории завершится в 2015 году и обойдется в 300 миллионов рублей.

Сергей Собянин распорядился закрыть завод "Эколог" в Некрасовке

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