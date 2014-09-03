Стартовал прием заявок на городской конкурс "Зеленый офис"

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Москве стартовала экологическая акция "Зеленый офис", организованная департаментом природопользования. Участвовать в конкурсе на звание самого экологически ответственного офиса могут государственные, коммерческие и общественные организации, сообщает в своем твиттере инфоцентр правительства Москвы.

Как отметил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, прием заявок продлится до 3 ноября, а итоги акции будут подведены 25 ноября 2014 года на международной конференции.

Чтобы победить в конкурсе, руководителям и сотрудникам офисов придется выяснить, насколько эффективно в рабочих помещениях расходуются электроэнергия, тепло, вода, правильно ли утилизируются отходы. Столичным клеркам предстоит задуматься о том, соответствуют ли экологическим нормам оборудование и материалы, которые они закупают для работы.

Все расчеты участники конкурса представят в департамент. Также их попросят заполнить несколько специальных анкет.

По словам Кульбачевского, в конкурсе примут участие более тысячи компаний. Акция должна помочь разным городским учреждениям оптимизировать затраты на содержание офисов за счет использования различных энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Отметим, что всем участникам акции выдадут специальные сертификаты, а победители, которых определят до середины ноября, получат от столичных властей грамоты, подтверждающие их экологическую и социальную ответственность.