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Культура

08 декабря 2014, 16:21

Рождественская ярмарка "Другие вещи" пройдет на дизайн-заводе "Флакон"

еда дизайн-завод Флакон вещи Другие Вещи новогодние ярмарки свежий воздух

Фото: M24.ru

Рождественская ярмарка "Другие вещи" пройдет 13 и 14 декабря на площадке дизайн-завода "Флакон". Здесь будут продавать книги, игрушки, одежду, эко-косметику и полезную еду к новогоднему столу.

На дизайн-маркете можно купить платья известных брендов, детскую одежду и авторские украшения. Также на прилавках – бусины для браслетов, галстуки-бабочки, коллекция "Игры со стеклом" от Елены Шишкиной.

"Он-лайн шоу-рум SHINE SHOP эксклюзивно для офф-лайн пространства фестиваля привезет ВСЕ свои запасы аксессуаров и ювелирных изделий, выполненных вручную, ограниченным тиражом и с любовью", - сообщили организаторы.

Для дома на ярмарке можно приобрести винтажные вещи, выполненные в технике декупаж, игрушки из войлока и мягкие подушки.

Также будут продавать керамику ручной работы, ароматное мыло и средства по уходу за кожей.

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Добавим, что в рамках ярмарки откроется детская школа "Маяк", где все желающие научатся мастерить скворечники и кормушки для птиц.

Взрослым покажут, как делать гелевые свечи, елочные игрушки и глиняные пуговицы.

На фудкорте планируют варить варенье и раскрашивать имбирные пряники.

Ярмарка открыта с 12.00 до 21.00. Вход свободный.

Сюжет: Бесплатная Москва

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