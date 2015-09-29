Все светофоры в Москве будут работать в автоматическом режиме

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Все столичные светофоры заработают в автоматическом режиме. За год количество случаев ручного управления светофорами уже сократилось в три раза, заявил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

"В три раза за последний год сократилось количество случаев ручного управления светофорам. Идет переход на полностью автоматическое управление светофорами в рамках развития интеллектуальной системы", – цитирует Ликсутова корреспондент m24.ru.

Заммэра также добавил, что сейчас в городе существует 0,2 процента неработающих светофоров, а это лучший показатель в крупнейших городах Европы. Максим Ликсутов уточнил, что в столице установлено 2254 светофорных объекта, светофоров же около 5,5 тысячи.

Автоматизированные светофоры для общественного транспорта

Ранее 24.ru сообщало, что до конца года в Москве установят порядка 100 новых светофоров. Всего за 2014–2015 годы оборудовали 108 светофоров и 67 светофоров реконструировали.

Напомним, в 2016 году около 300 регулируемых пешеходных переходов могут оборудовать светофорами для слабослышащих и слабовидящих пешеходов. Это станет возможным, в случае успешного проведения пилотного проекта, в рамках которого 30 светофоров оборудовали звуковибрационными модулями.

Эти светофоры информируют слабослышащих и слабовидящих пешеходов о том, что можно переходить дорогу. Модуль представляет собой единый блок, в котором размещаются громкоговоритель и вибрационный механизм. При включении зеленого сигнала будет работать вибрационное и звуковое оповещение.

Также за 7 секунд до смены пешеходного сигнала светофора с зеленого на красный будет изменяться мелодия звучания.